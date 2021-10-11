«Удачи, Европа»: читатели Express высказались о российской газовой угрозе

Читатели британской газеты Express прокомментировали статью о том, что Россия «оказывает давление» на страны Европы и намеренно повышает цены на газ. Многие посчитали, что в ЕС недооценивают возможности России и зря её критикуют.

Пользователи отметили , что цены на газ и стоимость энергоресурсов растут во всем мире, а Россия сама может выбрать, кому и по какой стоимости продавать газ. Заставить же её бесплатно отправлять в Европу неограниченные объёмы газа и вовсе нереально.

Неубедительные в этом году аргументы в пользу ветровой и солнечной энергии. Россия загнала Европу в угол с газом. <...> Европа проиграла, у США нет оснований держать там свои войска, чтобы защищать её от энергетических кредиторов. Удачи, Европа, — написал пользователь 122°WestObserver.

Ранее читатели газеты раскритиковали действия Еврокомиссии по газовому кризису. По их мнению, председатель ЕК Урсула фон дер Ляйен должна встать на колени пред президентом Владимиром Путиным, чтобы вернуть в Европу российский газ. По словам одного из комментаторов, Брюссель сегодня уже малозначимая сила, поэтому Россия нацелилась на бурно развивающийся Азиатский регион, а не на увядающий ЕС. При этом самым популярным комментарием стал призыв сертифицировать «Северный поток — 2».