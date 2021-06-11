В Британии призвали навсегда оставить коронавирусные ограничения

https://static.news.ru/photo/8cbf3da0-cc35-11eb-b05d-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Ограничительные меры по борьбе с коронавирусом должны остаться навсегда. С таким призывом выступила член консультативной научной группы правительства Великобритании по вопросам пандемии Сьюзан Мичи, пишет Daily Telegraph.

По словам Мичи, сохранение ограничений позволит подавить другие вирусы и укрепить здоровье людей. По её мнению, люди должны при выходе из дома проверять, надели ли они защитную маску, точно так же, как проверяют, не забыли ли ключи или телефон.

Когда вы находитесь в помещении, убедитесь, что оно хорошо проветриваемое, в противном случае наденьте маску, соблюдайте гигиену рук и поверхностей, — цитирует её издание.

Великобритания готовится к тому, что с 21 июня могут быть сняты все ограничения на контакты между людьми. Возобновят работу оставшиеся сферы бизнеса. Это предполагается в составленной британским правительством дорожной карте. Однако многие чиновники призывают оставить всё из-за новых штаммов коронавируса.

Ранее сообщалось, что в Москве за отсутствие масок и перчаток по-прежнему могут оштрафовать на 4–5 тысяч рублей. Кроме того, юридическим лицам грозит штраф от 300 тысяч рублей до миллиона, а в случае повторного нарушения — закрытие предприятия до трёх месяцев.