В Москве усилят контроль за ношением масок и перчаток

https://static.news.ru/photo/cf4336d4-c912-11eb-bd5a-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Министр правительства Москвы, начальник Главного контрольного управления города Евгений Данчиков заявил, что в столице усилят контроль за ношением масок и перчаток в общественных местах. Его слова приводит «Интерфакс».

Он отметил, что эпидемиологическая обстановка в городе ухудшается, число заболевших растёт. Из-за этого особенно важным становится соблюдение противоэпидемических мер.

В этой связи с сегодняшнего дня усиливается контроль за использованием гражданами средств индивидуальной защиты в общественных местах, — сказал Данчиков.

Начальник Главного контрольного управления города напомнил, что за нарушение гражданами установленных требований предусмотрены штрафы от 4 тыс. до 5 тыс. руб. Кроме того, юридическим лицам грозит штраф от 300 тыс. до 1 млн руб, а в случае повторного нарушения — приостановка деятельности на срок до 90 суток.

Ответственное поведение и соблюдение всех установленных норм и правил позволит нам избежать роста заболевших, а также не вводить дополнительные ограничительные мероприятия, — добавил министр.

Ранее мэр столицы Сергей Собянин заявил, что несмотря на сложную эпидемиологическую ситуацию, новый локдаун в Москве вводиться не будет.