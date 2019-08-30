https://static.news.ru/photo/9b0c8dc6-cb07-11e9-9c21-fa163e074e61_660.jpg Фото: Norbert Probst/imageBROKER.com/Global Look Press

Состояние кораллов на Большом Барьерном рифе в Австралии резко ухудшилось. Агентство, которое ведёт контроль за ними, изменило оценку состояния с «плохого» на «очень плохое».

Специалисты встревожены ростом негативного воздействия на кораллы, которое на протяжении длительного времени снижает способность экосистемы к самовосстановлению, передаёт Associated Press .

Учёные отмечают, что наибольшей угрозой для рифа являются климатические изменения. Пагубное воздействие оказывают шторма, повышение температуры океана и обесцвечивание кораллов на протяжении нескольких лет.

Вместе с тем, эксперты указывают и на другие угрозы — освоение людьми прибрежных районов, сточные воды и иная деятельность человека, такая как незаконный рыбный промысел.

Агентство отслеживает состояние кораллов с 2009 года. Каждые пять лет учёные обнародуют аналитическую сводку, нынешняя стала третьей по счёту.

Большой Барьерный риф занесён в список всемирного наследия ЮНЕСКО. Как предполагается в 2020 году он будет перемещён в категорию «находящихся под угрозой» объектов.

Ранее News.ru писал, что компания Uber организовала подводное «такси» к Большому Барьерному рифу. Правда, услуга имела ограниченный срок действия.