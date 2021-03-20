Учёные выяснили, с чем связано появление в мире COVID-19

Происхождение нового коронавируса могло быть связано с торговлей животными в Китае. К такой версии склоняются специалисты Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), пишет агентство Bloomberg.
По данным агентства, на этой неделе
На страницах публикации приведены слова британского зоолога, участника поездки в Ухань, Питера Дасзака, который сообщил, что на рынке в Ухани продавали животных, которые могли заразиться новым коронавирусом от летучих мышей, а потом передать его человеку. По словам учёного, на данном этапе работы ключевой вывод заключается в том, что тот же путь, каким возник ТОРС, существует и для нового коронавируса.
Дасзак надеется, что в следующие несколько лет появится больше данных о происхождении нового вируса.
Группа из двух десятков учёных
Миссия представителей ВОЗ заняла около месяца. При этом учёные в открытом письме заявили, что им не было предоставлено достаточного доступа к объектам, дабы они смогли определить источник распространения коронавируса или точно заявить, был ли SARS-CoV-2 создан искусственно в лаборатории. Об этом писал NEWS.ru.