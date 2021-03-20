Учёные выяснили, с чем связано появление в мире COVID-19

https://static.news.ru/photo/6d3be57a-3f26-11ea-bb40-fa163e074e61_660.jpg Фото: Xiong Qi/XinHua

Происхождение нового коронавируса могло быть связано с торговлей животными в Китае. К такой версии склоняются специалисты Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), пишет агентство Bloomberg.

По данным агентства, на этой неделе ожидается публикация доклада, подготовленного при участии экспертов ВОЗ, побывавших в китайской Ухани. При этом авторы материала подчёркивают, что сведения, приведённые в докладе, будут отнюдь не окончательными. Учёные излагают версию о том, что новый коронавирус может быть схож по происхождению с вирусом, вызывающим тяжёлый респираторный синдром (ТОРС). Первичным носителем этого вируса изначально были летучие мыши, а к людям он перешёл через млекопитающих — гималайских цивет.

На страницах публикации приведены слова британского зоолога, участника поездки в Ухань, Питера Дасзака, который сообщил, что на рынке в Ухани продавали животных, которые могли заразиться новым коронавирусом от летучих мышей, а потом передать его человеку. По словам учёного, на данном этапе работы ключевой вывод заключается в том, что тот же путь, каким возник ТОРС, существует и для нового коронавируса.

Дасзак надеется, что в следующие несколько лет появится больше данных о происхождении нового вируса.

Группа из двух десятков учёных прибыла в Ухань 14 января. Среди экспертов были представители России, Австралии, Дании, Германии, Кении, Японии, Нидерландов, Катара, Судана, Великобритании, США и Вьетнама. После 14-дневного карантина прибывшие посетили Уханьский институт вирусологии, лабораторию городского Центра по контролю и профилактике заболеваний и закрытый в настоящее время оптовый рынок морепродуктов «Хуанань».

Миссия представителей ВОЗ заняла около месяца. При этом учёные в открытом письме заявили, что им не было предоставлено достаточного доступа к объектам, дабы они смогли определить источник распространения коронавируса или точно заявить, был ли SARS-CoV-2 создан искусственно в лаборатории. Об этом писал NEWS.ru.