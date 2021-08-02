Учёные рассказали о новых рисках после заражения коронавирусом

Риск сердечного приступа и ишемического инсульта увеличивается в течение первых двух недель после перенесённого коронавируса. О новом открытии рассказал медицинский журнал The Lancet со ссылкой на шведский Университет Умео.

Мы определили, что COVID-19 является независимым фактором риска ишемического инсульта и острого инфаркта миокарда, — говорится в сообщении издания.

Учёные провели самое масштабное исследование о связи коронавируса с сердечно-сосудистыми заболеваниями. Всего в нём участвовали более 86 тысяч человек с 1 февраля по 14 сентября прошлого года. Исследователи сравнивали частоту инсульта и инфаркта миокарда у пациентов, заражённых коронавирусом, и у людей из контрольной группы. Оказалось, что перенесённый COVID-19 примерно в три раза увеличивает риски инсульта и инфаркта. Причём зависимость сохранялась несмотря на пол, возраст и сопутствующие заболевания.

Ранее исследователи из Великобритании назвали основные осложнения от коронавирусной инфекции. В исследовании принимали участие 36 367 человек. Чаще всего осложнения возникали у мужчин старше 60 лет. Переболевшие страдали от проблем с почками, лёгкими, у них были диагностированы неврологические нарушения, желудочно-кишечные, сердечно-сосудистые и печёночные осложнения. Болезнь почек возникала у 24% больных, то есть у каждого четвёртого заболевшего, респираторные заболевания — у 18% пациентов, системные нарушения нашлись у 16% переболевших.