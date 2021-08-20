Учёные рассказали, на сколько минут еда сокращает продолжительность жизни

Исследователи из Мичиганского университета рассчитали, на сколько минут еда сокращает или увеличивает продолжительность жизни. Об этом пишет The Telegraph.

Как отмечается, учёные оценили более шести тысяч типов продуктов и высчитали индекс здорового питания, который основан на прямом влиянии различных блюд, закусок и напитков на здоровье человека.

Мы обнаружили, что в среднем каждый грамм колбасных изделий, съеденный человеком, отнимает 27 секунд жизни, — говорится в статье.

Также с учётом других факторов удалось выяснить, что один хот-дог стоит 36 минут продолжительности жизни, а порция колы — 12,5 минуты. Негативное влияние также оказывает потребление красного мяса.

Однако существуют и продукты, способные увеличить продолжительность жизни. По словам исследователей, порция орехов добавляет целых 25 минут, а лосось — 16. К полезным продуктам также относятся бобовые, фрукты и овощи. Кроме этого, учёные рекомендовали увеличить потребление рыбы и растительной пищи.

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