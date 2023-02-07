Ученый оценил версию искусственного происхождения землетрясения в Турции Вулканолог Самойленко: землетрясение в Турции не могло быть спровоцировано искусственно

Фото: Efekan Akyuz/Keystone Press Agency/Global Look Press

Землетрясение в Турции вряд ли было спровоцировано искусственно, потому что для этого потребовалось бы высвободить в определенном месте большое количество энергии с помощью взрыва или каких-либо других волн, рассказал «Царьграду» вулканолог Сергей Самойленко. По его словам, это не осталось бы незамеченным сейсмостанциями, которые расположены по всей Европе, в том числе и в России. Эксперт уточнил, что теоретически возможно искусственно спровоцировать землетрясение, но сделать это незаметно будет крайне трудно.

Чтобы высвободить такое количество энергии в определённом месте, сначала нужно её куда-то закачать, а потом выплеснуть в виде взрыва или каких-то других волн. Но это было бы видно и слышно сейсмостанциям, которые размещаются по всей Европе, в европейской части России, на Кавказе. Так что вряд ли это землетрясение могло быть спровоцировано искусственно, — объяснил Самойленко.

Ранее в турецких соцсетях и мессенджерах появилось предположение, что произошедшее 6 февраля землетрясение могло быть умышленно вызвано руководством США.

Политолог Григорий Миронов накануне заявил, что избирательная политика в отношении Турции и Сирии, пострадавших от землетрясений, показала истинную мерзкую суть стран Запада. По его словам, от стихийного бедствия пострадали обе страны, однако Европа и США намерены помочь лишь туркам, а ситуацию в Сирии проигнорировали. Эксперт предположил, что сирийцы для Запада являются людьми «второго сорта».