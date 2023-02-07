Политолог: землетрясения в Турции и Сирии показали мерзкую суть Запада Политолог Миронов: землетрясения в Турции и Сирии показали мерзкую суть стран Запада

Фото: Ahmet Yukus/Keystone Press Agency/Global Look Press

Избирательная политика в отношении Турции и Сирии, пострадавших от землетрясений 6 февраля, показала истинную, мерзкую суть стран Запада, считает политолог Григорий Миронов. По его словам, от стихийного бедствия пострадали обе страны, однако Европа и США намерены помочь лишь туркам, а ситуацию в Сирии проигнорировали. В беседе с «ПолитРоссией» эксперт предположил, что сирийцы для Запада являются людьми «второго сорта».

Удивительно, конечно, как избирательна политика Запада. Несмотря на то что стихийное бедствие затронуло и Турцию, и Сирию, европейские и американские политики заявили лишь о помощи туркам. Ситуацию в САР, которая пострадала не меньше, проигнорировали, — отметил Миронов.

Политолог уверен, что игнорирование проблем Сирии свидетельствует о том, что заявления Запада о справедливости и желании помогать людям являются лицемерием. Политики ЕС и США, по его мнению, помогают только если это им выгодно, считает он. При этом страны Запада помогают Турции с целью «задобрить» ее, убежден эксперт.

Землетрясение на юго-востоке Турции произошло утром 6 февраля. Магнитуда составила 7,8. Эпицентр находился в 37 километрах от турецкого города Газиантеп с населением более одного миллиона человек. Катаклизм повлек масштабные разрушения, а число погибших превысило 3,4 тысячи человек.

Пострадала также и соседняя Сирия. В числе тысяч жертв при землетрясении оказалась сестра премьер-министра Сирии Хусейна Арнуса Насуб Арнус, она погибла при обрушении здания в городе Хама.