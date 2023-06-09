Ученые выявили беспрецедентное ускорение глобального потепления Британские ученые выявили ускорение глобального потепления до уровня, превышающего 0,2 градуса

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Британские ученые под руководством директора Международного центра климата Пристли при Университете Лидса Пирса Форстера выявили, что антропогенное глобальное потепление ускорилось до уровня, превышающего 0,2 градуса по Цельсию за десятилетие. В 2022 году средняя глобальная температура поверхности Земли оказалась на 1,25 градуса выше, чем на момент начала индустриализации в 1850–1900 годах, сообщает EADaily со ссылкой на опубликованное в Earth System Science Data исследование.

Как уточняет издание, показатели говорят о развитии потепления с беспрецедентной скоростью из-за деятельности человека. Ученые также отметили значительное изменение атмосферной концентрации углекислого газа с 410,1 до 417,1. Атмосферная концентрация метана выросла с 1866,3 до 1911,9, а закиси азота — с 332,1 до 335,9.

Беспрецедентную скорость глобального потепления объясняют ростом выбросов парниковых газов и снижением охлаждающего эффекта аэрозолей, таких как сажа и диоксид серы. Ученые при этом подчеркивают, что наблюдаются признаки замедления роста выбросов углекислого газа.

Официальный представитель ВМО Клэр Нюллис ранее сделала прогноз о приходе Эль-Ниньо, известного своим согревающим эффектом, на смену противоположному феномену Ла-Нинья. Она подчеркнула, что приход Эль-Ниньо не означает непременную летнюю жару, все зависит от конкретного района планеты и других факторов.