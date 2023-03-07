В ООН предупредили о вступлении Земли в «фазу Эль-Ниньо» ООН: в ближайшие месяцы на Земле может развиться природный феномен Эль-Ниньо

Фото: NASA/Global Look Press

В ближайшие месяцы на Земле может развиться природный феноме Эль-Ниньо, известный своим согревающим эффектом. Он придет на смену противоположному феномену Ла-Нинья. Об этом ТАСС сообщила официальный представитель Всемирной метеорологической организации (ВМО) Клэр Нюллис. Она подчеркнула, что приход Эль-Ниньо не означает непременную летнюю жару, все зависит от конкретного района планеты и других факторов.

По данным ВМО, Эль-Ниньо может появиться в ближайшие месяцы «после трех лет подряд необычно стойкого и затяжного явления Ла-Нинья». Последнее оказало влияние на температуру и характер осадков в разных частях мира. По мнению экспертов организации, приходу Эль-Ниньо будет предшествовать период «нейтральных условий» в марте-мае. Такая вероятность оценивается в 90%.

Если мы сейчас войдем в фазу Эль-Ниньо, то это, вероятно, вызовет еще один всплеск глобальной температуры, — сказал генеральный секретарь ВМО Петтери Таалас.

В организации напомнили, что в настоящее время самым теплым за всю историю наблюдений является 2016 год. Рекорд удалось установить путем сочетания Эль-Ниньо и изменения климата. Эксперты предсказывают с 93-процентной вероятностью, что по меньшей мере еще один год до 2026 окажется самым теплым за всю историю метеонаблюдений.

Ранее научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд рассказал, что в Москве в Международный женский день 8 Марта, стоит ожидать переменчивую погоду. Метеоролог отметил, что в ночь с 7 на 8 марта жителей и гостей столицы ждут морозы до 5–10 градусов. При этом он подчеркнул, что днем в городе станет заметно теплее.

В свою очередь синоптик Михаил Леус сообщил, что метеорoлогическая весна начнется в Москве на один-два дня раньше срока, то есть примерно 18-19 марта. Однако это не означает, что ровно в этoт день пропадет снег и зазеленеет трава. Эксперт подчеркнул, что даже с учетом изменений климата март остается зимним меcяцем.