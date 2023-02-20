Синоптик назвал дату начала весны в Москве Синоптик Леус заявил, что весна в Москве начнется примерно 18-19 марта

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Метеорологическая весна начинается в Москве на один-два дня раньше срока, то есть примерно 18-19 марта, рассказал Lenta.ru синоптик Михаил Леус. Однако это не означает, что ровно в этот день пропадет снег и зазеленеет трава. Эксперт подчеркнул, что даже с учетом изменений климата март остается зимним месяцем.

Чисто технически весна придет в сроки, которые я озвучил, но все же это не начало весны в понятии обывателя. Снег к этому моменту еще не растает, ночные температуры все еще будут отрицательными. Говоря о весне в Москве, надо помнить, что, несмотря на изменения климата, март — зимний месяц, — заявил Леус.

Синоптик уточнил, что в феврале иногда наблюдалась весенняя температура, однако никаких намеков на наступление весны при этом не было. По его словам, март будет несколько теплее нормы, но превышение будет незначительным и составит только 1-1,5 градуса. Эксперт пояснил, что положительная температурная аномалия в Москве сейчас составляет 3,5 градуса, но к концу февраля она уменьшится, а последние дни месяца будут более холодными, чем его начало.

Ведущий специалист Центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец ранее заявил, что весна в Центральной России в 2023 году наступит в привычные сроки. Речь идет о начале апреля, пояснил он. По его словам, ожидать типичную для весны погоду стоит только в конце первой декады апреля. Март может запомниться волнами холода и снежными зарядами, предупредил он.