«С женским характером»: Вильфанд о погоде в Москве на 8 марта Вильфанд предупредил москвичей о переменчивой погоде 8 марта с ночными морозами

Фото: Konstantin Kokoshkin/Global Look Press

Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд заявил, что в Москве в Международный женский день, 8 марта, стоит ожидать переменчивую погоду, сообщает ТАСС. Метеоролог предупредил, что в ночь на 8 марта будет мороз до 5–10 градусов. Эксперт при этом предупредил, что днем «заметно потеплеет».

Всё будет в этот день необычно, красиво, интересно, переменчиво, включая погоду. Будет настоящий женский день — январская ночь и вполне теплый день, — сказал Вильфанд.

По его словам, днем температура воздуха прогреется до минус трёх — плюс двух градусов.

Психотерапевт Ирина Крашкина ранее заявила, что весенние перепады настроения и повышенная эмоциональность происходят из-за адаптации к погодным условиям. Она рассказала, что основной причиной сезонных психологических изменений является то, что человеку приходится прикладывать усилия, чтобы привыкнуть к смене времени года. Из-за этого может возникнуть не только эмоциональная нестабильность, но и проблемы со здоровьем, предупредила врач. По словам специалиста, человек становится более эмоциональным и чувствительным весной и осенью, настроение часто меняется. При этом летом и зимой настроение выравнивается. Крашкина также отметила, что при адаптации могут появиться бессонница, слабость и раздражительность.