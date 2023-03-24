Ученые разгадали тайну «великих страданий» Бетховена: что показал ДНК-тест Генетики впервые расшифровали ДНК великого композитора. Что нового удалось узнать о его глухоте, причине смерти и семейной истории?

Фото: wikipedia

Портрет Бетховена с партитурой «Торжественная месса» кисти Карла Штилера, 1820 год

Людвиг ван Бетховен стал первым среди великих композиторов-классиков, чью ДНК сумели расшифровать ученые. Почти десять лет международная команда генетиков проводила исследование, напоминавшее, по словам коллег, «путешествие во времени». Из музеев и частных коллекций со всего света они собрали пряди волос Бетховена, из которых и был секвенирован (считан) его полный геном. Сенсационные результаты были опубликованы в научном журнале Current Biology незадолго до годовщины смерти композитора, скончавшегося 26 марта 1827 года в возрасте 56 лет. Что нового открылось о жизни и смерти немецкого гения — в материале NEWS.ru.

Чем болел Бетховен

Ученые из Кембриджского университета, Института эволюционной антропологии Макса Планка в Лейпциге, Института генетики человека Университетской клиники в Бонне (родном городе композитора) решили разгадать тайну «великих страданий» Бетховена спустя почти 200 лет после его смерти.

При жизни композитор страдал не только от потери слуха, которая привела к полной глухоте к 48 годам, но еще от хронических кишечных колик, желудочных расстройств, а ближе к концу жизни — от болезни печени. «Когда после смерти Людвига ван Бетховена было проведено вскрытие, медики обнаружили, что его печень усеяна узелками размером с фасолину», — пишет The Guardian.

Недуги напрямую влияли на душевное состояние и творческие силы композитора, поясняет музыковед и директор Центра исследований Бетховена Бостонского университета Джереми Юдкин. Так, один из своих поздних струнных квартетов Бетховен сочинил в 1825 году после поездки в сельскую местность, где оправлялся от желудочно-кишечного заболевания. На партитуре были начертаны слова автора: «Священная песнь благодарности от человека, который возвращается к божественности».

Почему Бетховен завещал свое тело ученым

Начать генетическое «следствие» ученых благословил... сам Бетховен! На следующий день после смерти композитора в потайном отделении его письменного стола нашли письмо, написанное еще в 1802 году. Сейчас оно известно как Хайлигенштадтское завещание. В нем 32-летний Людвиг пишет своим братьям, что испытывает прогрессирующую потерю слуха и близок с самоубийству, от которого его удерживает только искусство. «Я не могу покинуть этот мир, пока не напишу все произведения, которые мне захотелось сочинить», — признавался он.

Бетховен завещал свое тело для медицинских исследований. Он даже просил врачей обнародовать результаты анатомических опытов. Мол, тогда все узнают о причинах его недугов и станут снисходительнее к тому, кого несправедливо считали «мизантропом». «Пусть мир, насколько это возможно, примирится со мной после моей смерти», — писал братьям автор «Лунной сонаты» и «Оды к радости».

Фото: wikipedia Бетховен сочиняет Шестую симфонию

Какие домыслы окружали болезнь и смерть Бетховена

Почти 200 лет болезнь и кончина композитора были окружены множеством домыслов. Некоторые историки считали, будто Бетховен получил цирроз печени из-за пристрастия к алкоголю. Друзья утверждали, что композитор «выпивал литр вина за каждым обедом», хотя сам он «весьма болезненно относился к любым намекам на свое пьянство». Также выдвигалась версия, что все заболевания Бетховена, включая глухоту, произошли из-за отравления свинцом.

Ученые из Кембриджа и их немецкие коллеги решили во всем разобраться. «Лучшее, что можно представить, — получить согласие человека из прошлого [на изучение его останков]», — признал генетик из Института Планка Йоханнес Краузе, возглавляющий лабораторию, в которой был секвенирован геном композитора.

Как локоны Бетховена всех запутали

Уникальный проект стал возможен благодаря тому, что в Европе XVIII века существовала романтическая традиция — пересылать друг другу срезанные пряди волос. «Обычно это делали в знак проявления дружеской симпатии или любовных чувств. Так, в библиотеке Лейпцигского университета хранятся завитки волос Клары Шуман (немецкой пианистки, супруги Роберта Шумана) и Феликса Мендельсона Бартольди (автора знаменитого „Свадебного марша“)», — напоминает немецкий портал MDR Wissen.

Как пишет The Washington Post, «пряди волос Бетховена его фанаты начали коллекционировать еще при жизни гения, так что его популярность оказала большую услугу ученым XXI века». Но сначала им предстояло доказать, что волосы принадлежат именно Бетховену. А между тем сам композитор «заметно усложнил это предприятие». Так, одна почитательница Бетховена, жена его коллеги, искренне хотела заполучить прядь волос композитора, но стала жертвой розыгрыша.

«Бетховен со своим секретарем прислал ей обрезок козлиной бороды, похожей по текстуре и цвету на его собственные кудри. Дама была вне себя от радости, что ей удалось заполучить „святую реликвию“. Она с гордостью показывала „волосы Бетховена“ всем своим знакомым, пока кто-то не рассказал ей об обмане», — рассказывал первый биограф композитора Антон Шиндлер. Когда Бетховен узнал об унижении дамы, то прислал ей настоящую прядь своих волос, которая сегодня известна как «прядь Хальм-Тайер». Она была среди образцов, которые изучали исследователи.

Фото: wikipedia Бетховен на смертном ложе. Рисунок Йозефа Эдуарда Тельчера, март 1827 года

Какие открытия сделали ученые

Команда ученых начала с изучения восьми образцов волос, предоставленных государственными и частными коллекциями из Великобритании, стран ЕС и США. Две пряди не прошли проверку на подлинность. Оказалось, что знаменитая «прядь Хиллера», будто бы срезанная с волос Бетховена на его смертном одре, вообще принадлежала некой женщине еврейского (ашкеназского) происхождения. Возможно, она была матерью того самого паренька Фердинанда Хиллера, который уверял, что добыл «трофей».

Это открытие опровергло версию об отравлении Бетховена свинцом, который ранее был обнаружен в «пряди Хиллера». Еще один образец волос оказался слишком поврежден. Зато пять оставшихся прядей «соответствовали одному и тому же мужчине с более чем 99-процентным европейским происхождением — явный признак того, что они произошли от Бетховена».

Для расшифровки ДНК взяли за основу «прядь Штумпфа» из коллекции мастера инструментов и друга Бетховена Иоганна Андреаса Штумпфа. «Геном, сконструированный из наиболее неповрежденного локуса, очень близко соответствовал популяциям, связанным с областью Северный Рейн-Вестфалия в Германии», — признали в лаборатории. Это развеяло последние сомнения.

Разгадали ли ученые тайну глухоты композитора?

Результаты анализа озадачили самих ученых. Во-первых, они не нашли никакой генетической предрасположенности Бетховена к потере слуха. А значит, тайна глухоты композитора, наложившей отпечаток на всю его судьбу, по-прежнему остается главной загадкой.

«Надеемся, что, сделав геном Бетховена общедоступным для исследователей и добавив дополнительные аутентифицированные ключи к первоначальному последовательному ряду в цепочке ДНК, мы когда-нибудь сможем получить ответы на все вопросы о его здоровье и генеалогии», — говорит Тристан Бегг из Кембриджа.

Фото: Birgit Koch/Global Look Press Бетховен и Моцарт покоятся на Центральном кладбище Вены

Миф о пьянстве развеян?

Также ученые «исключили потенциальные причины проблем с желудочно-кишечным трактом, такие как целиакия, аутоиммунное заболевание, непереносимость лактозы или синдром раздраженного кишечника». Ничего этого у композитора не было.

«Зато мы обнаружили ряд существенных генетических факторов риска развития заболеваний печени. Также подтвердилось, что великий композитор перенес инфекцию вирусного гепатита В за несколько месяцев до смерти», — рассказал Бегг.

Тем самым Бегг и его коллеги постарались реабилитировать Бетховена, вокруг которого сложился миф о пьянстве, якобы его сгубившем.

«Мы точно не оправдываем его. Но хочется верить, что эта информация хотя бы немного уведет в сторону от версии об увлечении Бетховена алкоголем», — признает генетик из Кембриджа.

В семейной истории Людвига была «тайная любовь»

Анализ ДНК Бетховена преподнес сюрприз: Y-хромосома Бетховена не совпала с Y-хромосомой его потомков, живущих ныне в Бельгии (продолжение роду Бетховенов дали родные братья Людвига). Известно, что их общим предком по отцовской линии был Эрт ван Бетховен, живший в XVI веке. «Где-то в семи поколениях между Эртом и Людвигом ван Бетховеном у женщины в генеалогическом древе родился ребенок от неизвестного мужчины, и Бетховен, похоже, является потомком этой пары», — утверждают ученые.

«Благодаря сверке данных ДНК и архивных документов мы смогли обнаружить несоответствие между юридической и биологической генеалогией Людвига ван Бетховена, — говорит Маартен Лармюзо, специалист по генеалогии из Лёвенского католического университета в Бельгии. — Где-то в семейной истории была внебрачная связь со стороны отца Бетховена, в результате которой родился ребенок. Это могло случиться между 1572 годом и зачатием самого Бетховена в 1770 году».

Что сказал бы сам Бетховен?

Ученые из Кембриджа, Лейпцига, Бонна и Лёвена уверены, что в любом случае потрудились не зря. «Мы действительно старались изо всех сил, чтобы выполнить его волю. Я думаю, Бетховен оценил бы наши усилия и наше стремление сказать только правду», — признает Тристан Бегг из Кембриджского университета.

Высоко оценил работу коллег и музыковед Джереми Юдкин из Бостонского университета. Хотя он уверен, что существуют гораздо более глубокие способы понять Бетховена, чем его генетический код и медицинская карта. «Во мне говорит музыковед. Но я убежден: куда важнее раздутого живота сотни музыкальных произведений, которые дошли до нас. Они глубоки и выходят за пределы земного. Это главное, что нужно знать про Бетховена».