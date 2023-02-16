Ученые предупредили о последствиях таяния «ледника судного дня» Nature: ученые предупредили о последствиях таяния «ледника судного дня» для океана

Фото: NASA/via Globallookpress.com

Ледник Туэйтса в Западной Антарктиде

Глобальное потепление привело к тому, что стремительно начал таять ледник Туэйтса в Западной Антарктиде, говорится в журнале Nature. В результате уровень мирового океана может подняться на полметра, а это приведет к дестабилизации состояния соседних ледников, чье таяние повысит уровень воды уже на три метра.

Размер ледника Туэйтса сопоставим с размером штата Флорида. В научное среде он получил название «ледник судного дня». По словам ученых теплая вода проникла в трещины и другие отверстия в нижней части ледника. В результате он стал таять по 30 метров в год. Соавтор исследования, ученая из Корнеллского университета Бритни Шмидт подчеркнула, что вопрос таяния Ледник Туэйтса — «это то, чем мы все должны быть очень обеспокоены».

Туэйтс действительно держится сегодня своими «ногтями». Мы ожидаем больших изменений в ближайшем будущем, как только ледник отступит за неглубокий гребень в своем ложе, — заявил соавтор исследования из Британской антарктической службы морской геофизик Роберт Лартер.

Ранее сообщалось, что отсутствие снега может стать причиной скорого закрытия горнолыжных курортов в Альпах. Издание The Wall Street Journal сделало репортаж из коммуны Ла-Морт во Франции, где размещается курорт Alpe du Grand Serre. Погода нынешней зимой была там настолько теплой, что невозможно было использовать даже искусственный снег. Кроме того, впервые в зимний период там работали летние велосипедные маршруты.

В то же время, усилившееся таяние ледников из-за глобального потепления предоставит ученым новые возможности для исследований, заявил археолог Ларс Пило из департамента культурного наследия совета графства Иннландет в Норвегии. По его словам, ледники скрывают тела похороненных много тысячелетий назад древних людей, а также останки вымерших животных.