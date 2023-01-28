Стало известно о «начале конца» горнолыжных курортов в Альпах WSJ: горнолыжные курорты в Альпах рискуют закрыться из-за отсутствия снега

Фото: Walter Bibikow/Danita Delimont/Global Look Press

Шамони, Франция

Отсутствие снега можно стать причиной скорого закрытия горнолыжных курортов в Альпах. Об этом сообщает американское издание The Wall Street Journal. Газета сделала репортаж из коммуны Ла-Морт во Франции, где размещается курорт Alpe du Grand Serre. Погода нынешней зимой была там настолько теплой, что невозможно было использоваться даже искусственный снег. Кроме того, впервые в зимний период там работали летние велосипедные маршруты.

В результате подобного форс-мажора владельцы курорта приняли решение его закрыть.

Недостаточно поддерживать работу станции. Мы не можем продолжать в том же духе, — сказал директор Alpe du Grand Serre Эрик Новак.

По словам местных жителей, раньше у них выпадало много снега, но сейчас «нормально то, что снега нет»,

По данным французских метеорологов, в настоящее время лыжный сезон в Альпах сократился примерно на месяц по сравнению с показателями 50-летней давности. В свою очередь немецкие исследователи установили, что с 1990-х годов в Швейцарии закрылись 40% горнолыжных подъемников, а во Франции за 20 лет — 10%.

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш на конференции по климатическим вопросам в ноябре 2022 года сообщил, что последние восемь лет были самыми теплыми за всю историю метеонаблюдений. В этой связи, по словам руководителя международной организации, планета катится по «шоссе в климатический ад».

Ранее Британская антарктическая служба сообщила, что гигантский айсберг размером с Лондон откололся от шельфа Бранта в Антарктиде. Отделение глыбы льда площадью около 1550 кв. км и толщиной около 150 метров произошло 22 января с 22:00 до 23:00 мск из-за весенней оттепели. При этом ученые не связывают произошедшее с изменением климата, а объясняют это естественным поведением антарктического шельфа.

В свою очередь иммунолог Екатерина Никонова заявила, что климат в Москве стал опаснее для людей с аллергией из-за глобальных изменений погоды. По словам специалиста, из-за потепления климата раньше начинается цветение растений и трав, кроме того, пик опыления может случаться не один, а несколько раз в течение года.