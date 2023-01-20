Иммунолог: климат в Москве стал опаснее для аллергиков Иммунолог Никонова: климат в Москве стал опаснее для аллергиков

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Климат в Московском регионе стал опаснее для людей с аллергией из-за глобальных изменений погоды, рассказала «Радио 1» иммунолог Екатерина Никонова. По словам специалиста, из-за этого возможно раннее цветение растений и травы, а пик опыления может случаться не один, а несколько раз в течение года.

В связи с глобальным изменением погоды у нас раннее цветение растений и травы, а значит может быть не один пик опыления за год, а несколько, — пояснила Никонова.

Врач уточнила, что у жителей мегаполиса и его близлежащих районов чаще встречаются аллергические заболевания. Также она добавила, что в Московской области активно цветут береза, ольха и орешник, а эти растения являются аллергенами. В качестве факторов развития аллергии иммунолог выделила экологическую обстановку и генетические особенности.

Иммунолог Людмила Лапа ранее рассказала, что предотвратить аллергию на холод можно, закрывая открытые участки кожи, для этого на улице стоит носить шапки, перчатки и шарфы, а кожу лица защищать с помощью жирных кремов. Помимо этого, врач посоветовала пользоваться гигиенической помадой, а также сократить время пребывания на холоде и не выходить на мороз без уважительной причины. Врач добавила: защититься от аллергии на холод поможет и правильный рацион, в который будут входить железо, кальций, цинк и селен, а также витамины А, Е и В.