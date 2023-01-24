Айсберг размером с Лондон откололся от шельфа в Антарктиде

Фото: ESA/Keystone Press Agency/Global Look Press

Гигантский айсберг размером с Лондон откололся от шельфа Бранта в Антарктиде, сообщает Британская антарктическая служба. Отделение глыбы льда площадью около 1 550 кв. км и толщиной около 150 метров произошло 22 января с 22:00 до 23:00 мск из-за весенней оттепели.

При этом ученые не связывают произошедшее с изменением климата, а объясняют это естественным поведением антарктического шельфа.

Согласно данным службы, изучение трещин, образующихся на шельфовом леднике Бранта, началось примерно десять лет назад. Ледник граничит с побережьем Земли Коутса у моря Уэдделла. В 2016 году британская полярная станция Halley была передвинута на 23 километров вглубь континента.

Археолог Ларс Пило из департамента культурного наследия Совета графства Иннландет в Норвегии заявил, что усилившееся таяние ледников из-за глобального потепления предоставит ученым новые возможности для исследований. По его словам, ледники скрывают тела похороненных много тысячелетий назад древних людей, а также останки вымерших животных.