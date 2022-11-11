Ученые нашли положительные стороны в таянии ледников Археолог Пило: растаявшие ледники откроют ученым останки древних людей и животных

Фото: Nikolay Kuznetsov/Russian Look/Global Look Press

Усилившееся таяние ледников из-за глобального потепления предоставит ученым новые возможности для исследований, заявил археолог Ларс Пило из департамента культурного наследия Совета графства Иннландет в Норвегии. По его словам, ледники скрывают тела похороненных много тысячелетий назад древних людей, а также останки вымерших животных, пишет LIVE24.

Таяние ледников, которое стало интенсивней из-за климатических изменений, принесет нам много открытий. Мы увидим древних людей, похороненных тысячелетия назад. Также мы можем найти и хорошо сохранившиеся останки древних животных — медведей и шерстистых носорогов, — сказал специалист.

Ученый рассказал о найденной туристами в 1991 году в одном из оврагов Альп замороженной мумии человека. Тогда эксперты пришли к выводу, что это — жертва убийства, которое произошло 5200 лет назад. Находку назвали «ледяной человек Эци». Считалось, что он был высушен замораживанием, а потом заключен в ледник. Однако последние данные показали: если бы Эци замораживали после его смерти, он бы лучше сохранился.

Так, по данным ученых, в первозданном состоянии находится только нижняя половина мумии, в то время как кожа на задней части шеи отслоилась, обнажив черепную кость. Также распалась на куски и меховая накидка Эци, а его вещи оказались раскиданы на расстоянии шести метров от тела. В итоге они пришли к выводу, что Эци умер над оврагом, а потом его просто смыло талой водой. После чего в результате таяния льда его тело несколько раз обнажалось над поверхностью.

Для сохранения находок такого типа не требуется ряд особых обстоятельств, соответствующие места в настоящее время подвержены сильному таянию. Такого рода мумификация может быть более распространенным явлением, чем мы все привыкли считать, — подчеркнул археолог.

Ранее в Египте археологи раскопали туннель, который, по их предположениям, ведет к могиле царицы Клеопатры. Подземный проход высотой почти два метра и длиной 1,5 тысячи метров расположен в скалах под храмом вблизи Александрии. По словам исследовательницы Кэтлин Мартинес из Университета Сан-Доминго, обнаруженный туннель ведет не только к усыпальнице Клеопатры, но и к могиле ее возлюбленного — римского полководца Марка Антония.