Участники первомайской демонстрации на Кубе пронесли флаг России

Фото Embajada de Rusia en Cuba / Twitter

Российское посольство на Кубе опубликовало на официальной странице в Twitter опубликовали снимок демонстрантов, которые пронесли флаг России в ходе первомайской демонстрации. На снимке можно увидеть людей с российским флагом и буквой «Z» на нём в поддержку операции на Украине. В шествии «Куба живёт и работает» приняли участие активисты от 200 организаций из 60 стран.

Отмечается, что шествие возглавили сотрудники кубинского Минздрава, врачи и учёные. Организаторы заявили, что люди также выразили поддержку идеям социализма, а также в знак противостояния американским санкциям.

Руководитель Агентства США по международному развитию (USAID) Саманта Пауэр ранее заявила, что президент России Владимир Путин игнорирует попытки Вашингтона на фоне происходящего на Украине оказать всевозможное давление на страны, которые «сохраняют влияние» на Москву. Она отметила, что это не является поводом для отказа от дальнейших действий по оказанию давления на российское руководство. Глава USAID напомнила, что именно поддержка в военной сфере позволила Украине «наносить ответные удары и продержаться столько, сколько возможно».