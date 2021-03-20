Участник «Евровидения» от Грузии намерен изнасиловать матерей «хейтеров»

https://static.news.ru/photo/8fcdc726-898e-11eb-b41f-96000091f725_660.jpg Фото: kipianitornike/facebook.com

Участник «Евровидения-2021» от Грузии Торнике Кипиани пообещал изнасиловать матерей всех, кому не понравилась его песня для музыкального конкурса. Свои угрозы он опубликовал в Facebook.

Он заявил, что использует конкурс только для продвижения собственной песни. Артист заявил, что «оставит это здесь», однако дальше в адрес матерей «хейтеров» посыпались весьма угрожающие заявления.

Если кто-либо скажет что-то негативное по выступлению — я ****** (изнасилую — прим. NEWS.ru) вашу маму. Спасибо всем, кто на моей стороне. — написал мужчина.

Реакция пользователей последовала незамедлительно. Артиста призвали привлечь к ответственности и дисквалифицировать. Тогда Кипиани удалил этот пост и написал следующий, в котором попытался оправдать себя.

Eurovision Song Contest, ты знаешь, я тебя люблю. Тот пост был для хейтеров. Эй, хейтеры, *** (изнасилую — прим. NEWS.ru) вас в ухо. Отмечайте себя в комментариях, вы реально какашки!, — добавил певец.

Тем не менее, это не успокоило жителей Грузии. Они уже составили петицию с требованием дисквалифицировать Кипиани.

Ранее NEWS.ru писал, что Россию на конкурсе будет представлять певица Manizha. Артистка исполнит песню «Русская женщина» о трансформации самоощущения женщины за последние несколько столетий в России. По её словам, россиянки проделали большой путь от крестьянской избы до права избирать и быть избранной, от фабричных цехов до полётов в космос.