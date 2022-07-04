Убившая человека в Хургаде акула могла приплыть из океана Ихтиолог Леонтьев: убившая человека в Хургаде акула могла приплыть из океана

Фото: pixabay

На египетском курорте Хургада в начале июля погибли два человека в результате нападения акул. Ихтиолог, начальник лаборатории морских и полупроходных рыб Всероссийский НИИ рыбного хозяйства и океанографии (ВНИРО) Сергей Леонтьев в беседе с NEWS.ru предположил, что хищницы могли приплыть из Индийского океана.

Скорее всего, тут мы имеем дело с хищной, агрессивной акулой, которая в свою очередь, скорее всего, приплыла в Красное море из Индийского океана. Так как непосредственно в самом Красном море акулы гораздо более спокойные и крайне редко и только под влиянием череды факторов, совершают нападения на отдыхающих, — сказал Леонтьев.

Ихтиолог подчеркнул, что акваторию следует закрыть от туристов и местных жителей. После этого власти должны дождаться заключения экспертов, «чтобы в дальнейшем понять, какие именно действия стоит предпринимать», резюмировал ученый.

О первой жертве нападения акулы в водах Красного моря стало известно 1 июля. Тогда от зубов хищницы пострадала женщина — ей откусили ногу и руку, в результате кровопотери она погибла. Спустя несколько дней на пляже Хургады жертвой акулы стала еще одна девушка.