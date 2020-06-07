Мир

У российской авиабазы в Сирии замечен самолёт США

18:54, 07 июня 2020 26
Самолёт P-8A Poseidon Самолёт P-8A Poseidon Фото: Japan/CC BY-SA 2.0/wikimedia.org

В Сирии к российской авиабазе Хмеймим приблизился американский самолёт-разведчик P-8A Poseidon.

Как сообщает «Интерфакс», самолёт также совершил разведывательный полёт вблизи базы материально-технического обеспечения Военно-морского флота (ВМФ) России в порту Тартус. В районе российских баз он приближался к берегам на максимально короткое расстояние — 40–50 километров.

Воздушное судно вылетело с авиабазы Сигонелла, расположенной на итальянском острове Сицилия, затем около часа летало около побережья Сирии на высоте 6 тысяч метров над уровнем моря.

Ранее первый заместитель главы комитета Госдумы по обороне России Андрей Красов заявил, что военно-морские учения BALTOPS, которые НАТО проводит в Балтийском море, имеют антироссийский характер. По его мнению, эти учения явно направлены против России, иначе они не проводились бы вблизи российских границ. Красов также отметил их несвоевременность из-за пандемии коронавируса и посоветовал НАТО лучше заняться этим вопросом.

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