В Госдуме осудили маневры НАТО у границ России

https://static.news.ru/photo/e6eda9e6-a8ce-11ea-85ef-fa163e074e61_660.jpg Фото: Joerg Waterstraat/SULUPRESS.DE/Global Look Press

Военно-морские учения BALTOPS, которые НАТО проводит в Балтийском море, имеют антироссийский характер. Об этом заявил первый заместитель главы комитета Госдумы по обороне, герой России Андрей Красов.

По его мнению, эти учения явно направлены против России, иначе они не проводились бы вблизи российских границ. Красов также отметил их несвоевременность из-за пандемии коронавируса и посоветовал НАТО лучше заняться этим вопросом, пишет «Интерфакс».

Военно-морские учения НАТО BALTOPS продлятся до 16 июня. В них задействовано не менее 29 кораблей, 29 самолётов и вертолётов, а также около 3 тысяч военнослужащих из 17 стран-членов НАТО и также двух партнёров альянса: Швеции и Финляндии.