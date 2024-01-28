Тюрьма за связь с РФ, шпионаж: что известно о самом богатом человеке Земли

Фото: Vincent Isore/Keystone Press Agency/Global Look Press

Бернар Арно

Владелец компании LVMH Бернар Арно признан журналом Forbes самым богатым человеком на планете. Что известно о жизни предпринимателя, какие с ним связаны скандалы?

Какое состояние у Арно

Бернар Арно является владельцем компании LVMH (LVMH Moet Hennessy — Louis Vuitton), которая производит предметы роскоши, парфюмерию и алкоголь. Состояние предпринимателя оценивается в $211 млрд. Журнал отметил, что предыдущий лидер рейтинга миллиардер Илон Маск опустился на вторую строчку.

«Почти половина списка стала беднее, чем год назад, включая Илона Маска, который опустился с 1-го на 2-е место после того, как его дорогостоящее приобретение Twitter помогло снизить акции Tesla. Бернар Арно, глава гиганта по производству предметов роскоши LVMH, занимает свое место в списке богатейших людей мира», — пишет издание.

Бернар Арно стал первым гражданином Франции, который возглавил список богатейших людей. Состояние Маска теперь оценивается в $180 млрд, а годом ранее у него было $219 млрд.

За что Арно грозит тюрьма

В октябре 2023 года издание «Коммерсант» сообщило, что Арно грозит до 10 лет тюрьмы за сделки с россиянином. Прокуратура Парижа официально подтвердила факт предварительного расследования в отношении бизнесмена.

Претензии к Арно были основаны на покупке недвижимости в Куршевеле у российского миллиардера Николая Саркисова — совладельца группы «РЕСО-Гарантия». Сделка проходила через цепочку офшорных фирм, зарегистрированных на Кипре и в Люксембурге, что вызвало у французских властей подозрения в отмывании денег, писали СМИ.

Адвокат миллиардера Жаклин Лаффон заявил, что обвинения против Арно в возможном отмывании денег «сколь абсурдные, столь и необоснованные».

«Операция по расширению отеля Cheval Blanc в Куршевеле хорошо известна и проводилась в соответствии с законодательством и при поддержке консультантов», — сказала Лаффон.

Почему Арно обвиняли в шпионаже

В 2021 году суд принудил компанию LVMH заплатить штраф в размере €10 млн ($11,27 млн), чтобы урегулировать обвинения в шпионаже.

Как оказалось, Бернар Арно нанял бывшего главу внутренней разведки Франции для слежки за частными лицами. В частности, за журналистом и левым активистом Франсуа Руффином, снявшим про миллиардера фильм «Спасибо, босс». В картине Арно изображен как бессердечный магнат, разоряющий французский рабочий класс.

Как Арно влиял на «Википедию»

Французская фирма Avisa Partners, которая оказывает поддержку крупным бизнесменам, топ-менеджерам, политикам и другим важным персонам, оказалась в эпицентре скандала. В 2022 году журналисты выяснили, что компания распространяла фейковую информацию и «статьи-призраки» через свои блоги, а также вносила правки в «Википедию» чтобы повысить рейтинг своих клиентов и очернить конкурентов.

Одним из клиентов компании был Бернар Арно. На его странице во французской «Википедии» стоит баннер, который информирует читателей о том, что статью изменили один или несколько участников, получившие оплату за внесенные правки.

Интересные факты об Арно

Бернар Арно является большим поклонником тенниса. Бизнесмен отмечал, что этот вид спорта помогает ему оставаться в хорошей физической форме.

Миллиардер часто посещает важные турнирные матчи, а его кумир — швейцарский теннисист Роджер Федерер. Арно имел честь сыграть со своим любимым теннисистом, но проиграл сет со счетом 6:0.

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