Вечеринка для мультимиллиардера: что было на дне рождения Джеффа Безоса

Фото: IMAGO/Tonci Plazibat/Global Look Press

Джефф Безос

Один из самых богатых людей мира Джефф Безос шумно отпраздновал 60-летний юбилей, пригласив на него множество обеспеченных и известных людей. Каков размер состояния Джеффа Безоса, где находится его особняк, кто пришел на его день рождения и как прошел праздник?

Когда день рождения у Джеффа Безоса, сколько у него денег

12 января 2024 года Джеффу Безосу исполнилось 60 лет. Как пишет издание Page Six, мультимиллиардер с размахом отпраздновал этот день, пригласив множество богатых и известных людей, звезд и знаменитостей.

Вечеринка проходила 22 января в особняке Безоса в Беверли-Хиллс в Калифорнии.

Создатель крупнейшей сети доставки Amazon Джефф Безос занимает третью строчку в списке богатейших людей Forbes. Его состояние оценивается в $180 млрд. Ему принадлежит одно из крупнейших изданий в США The Washington Post, а также компания Blue Origin, которая занимается проектированием и созданием космических кораблей.

Праздник проходил в его особняке в Калифорнии — поместье Джека Уорнера, одного из основателей кинокомпании Warner Bros. Безос купил поместье «Золотой век Голливуда» в 2020 году за рекордные для Лос-Анджелеса $165 млн, сообщает USA Today.

Поместье занимает площадь в 8 акров (3,2 гектар), пишет Business Insider.

Кто женщина Джеффа Безоса

Гостей на вечеринке встречала женщина в алом платье с глубоким вырезом — Лорен Санчес, невеста мультимиллиардера. Она бывшая телеведущая, которая входила в списки «50 самых прекрасных женщин» от журнала People, и «Самые горячие тела» от US Weekly. Ранее она была замужем за медиамагнатом Патриком Уайтселлом. Сейчас ей 54 года.

Фото: IMAGO/David Jones/Global Look Press Джефф Безос, Лорен Санчес

В 2018 году Санчес познакомилась и вступила в любовную связь с Джеффом Безосом. Интригу разоблачили в следующем году. За измену Безосу пришлось отдать своей жене 25% акций Amazon на сумму в $35,6 млрд — она стала одним из крупнейших акционеров, но без права голоса.

В 2023 году Джефф Безос и Лорен Санчес объявили, что помолвлены.

Кто из звезд был на дне рождения Джеффа Безоса

Американское издание Page Six перечисляет звезд, которые были приглашены на мероприятие. Там был известный рэпер Jay Z (Шон Картер), чье состояние оценивается в $2,5 млрд. Он был вместе с женой, певицей Beyoncé ($0,8 млрд).

К Безосу пришел самый высокооплачиваемый игрок в американской Национальной футбольной лиге (NFL), квотербек команды Denver Broncos Рассел Уилсон ($165 млн) и его жена, певица Кьяра (порядка $20 млн по данным Celebrity Net Worth).

Афроамериканская телеведущая, актриса и активистка Опра Уинфри (состояние оценивается в $3,5 млрд) пришла вместе со своей лучшей подругой, телеведущей из ее шоу Гейл Кинг ($40 млн).

На празднике были модель Ким Кардашьян ($1,7 млрд) и ее мать, телеведущая и светская львица Крис Дженнер ($170 млн), а также подруги-модели Хейли Бибер ($20 млн) и Кендалл Дженнер ($60 млн). Певица Пэрис Хилтон ($300 млн) была на вечеринке, но не выходила на сцену.

Источник Page Six сообщил, что на вечеринке выступали Кэти Перри ($400 млн). Они вместе с Орландо Блумом ($40 млн) устроили шоу, загримировавшись под инопланетян — в честь космической программы Джефа Безоса.

Организатором на дне рождения была Минди Вайсс, которая ранее устраивала свадьбу Джастина и Хейли Бибер.

Кто из политиков был на вечеринке Безоса

Page Six сообщает, что на вечеринке были политики из республиканского лагеря, в том числе дочь экс-президента США Иванка Трамп. До 2021 года она работала советником у отца и носила в Белом доме титул «Первой дочери».

Она пришла вместе с мужем, также бывшим советником президента Джаредом Кушнером (их общее состояние $0,8 млрд).

В 2024 году в США проходят президентские выборы, в которых намерен участвовать Дональд Трамп.

Кто из бизнесменов был на вечеринке Безоса

На вечеринке побывали несколько «коллег» создателя Amazon. Пришел магнат и филантроп Билл Гейтс, который занимает 8 строчку списка Forbes с $122,8 млрд. Кроме него, поздравить Безоса с праздником пришел представитель киноиндустрии Боб Игер ($350 млн), который с 2005 года руководил преображением и расширением компании.

Фото: Ralf Mueller/Global Look Press Билл Гейтс

Кроме того, присутствовал председатель Национальной футбольной ассоциации Роджер Гуделл, спортивный менеджер с состоянием в $250 млн.

Что происходило на вечеринке Джеффа Безоса

Как сообщил источник Page Six, Джефф Безос «был в ударе», и был исключительно приветлив со своими гостями. The Sun US отмечает, что Безос и Санчес «выглядели очень счастливыми» и постоянно держались за руки.

На вечеринке выступала группа Black Eyed Peas. Гостей встречали в специально построенном зале, который представляет собой почти точную копию первого офиса Amazon, который находился в гараже. В какой-то момент подали еду из McDonald’s в честь первой работы Безоса в 16 лет; затем фаст-фуд сменили на черную икру.

После вечеринки в Калифорнии Безос и Санчес отправились в Европу, где собирались отдельно отмечать день рождения.

