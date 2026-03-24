Приметы 24 марта — Ефимов день: как привлечь богатство, к чему поет кукушка

В народном календаре 24 марта называют днем Ефима и Антипа. В 2026 году этот день знаменует собой начало активного пробуждения природы: сок в березах начинает течь быстрее, а перелетные птицы возвращаются массово. Но главной героиней дня считается кукушка. Наши предки верили, что именно сегодня она подает свой первый голос, и с этим звуком связаны самые важные обряды на богатство.

Погодные приметы на Ефима, 24 марта

Погода в этот день подсказывала, будет ли весна ласковой или придется еще померзнуть.

Если ночью был иней — днем снегопада не будет, погода останется ясной.

Пушистый иней на ветках — к хорошей, солнечной погоде в ближайшие дни.

Если после марта наступило резкое потепление — лето обещает быть очень жарким и засушливым.

Если на Ефима пошел сильный дождь — год будет богатым на грибы, особенно на опята.

Приметы о птицах, зверях и звоне монет 24 марта

Наши предки верили, что если 24 марта наслаждаться звуками природы, то весь год в душе будет гармония. Следовало обязательно послушать пение птиц хотя бы несколько минут.

Главная денежная примета. Услышав первую кукушку, нужно обязательно потрясти в кармане монетами или кошельком. Верили, что этот нехитрый ритуал привяжет деньги к человеку на весь год.

Грачи летают высоко и стаями — к скорому дождю.

Если кукушка закуковала раньше, чем на деревьях распустились листья, — это к неурожайному году и возможным финансовым потерям.

Журавли летят низко и быстро — к скорому ненастью.

Пение кукушки: приметы Фото: Shutterstock/FOTODOM

Что можно и нужно делать 24 марта

Работать в саду и огороде. Ефимов день считается идеальным для начала подготовки земли. Верили, что работа, начатая сегодня, даст плоды вдвойне.

Загадывать желания на первую кукушку. Помимо денег, у первой весенней птицы просили здоровья и долголетия.

Начинать сбор березового сока. Считалось, что сок, собранный именно 24 марта, обладает особой целительной силой и способен «вымыть» зимнюю хандру.

Мириться с родственниками. День располагает к спокойствию и восстановлению связей. Любое примирение на Ефима будет крепким.

Что нельзя делать 24 марта

Спрашивать у кукушки «сколько жить осталось». Несмотря на популярность этой забавы, именно на Ефима это считалось плохой приметой — можно было отдать птице свои годы.

Ссориться с родителями. Конфликт в этот день может привести к долгой разлуке или серьезному охлаждению отношений.

Желать кому-либо зла, даже в мыслях. Энергетика дня такова, что весь негатив может вернуться к отправителю в тройном размере.

Обрывать вербу. Ломать ее просто так нельзя — это к болезням в семье.

Громко кричать и петь после заката. Верили, что лишний шум может напугать прилетевших птиц, и они унесут удачу на другие поля.

Выбираем осушитель воздуха — собрали полезные статьи в нашем материале.