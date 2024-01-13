Стало известно о новых инвестициях Абрамовича в европейские стартапы Forbes: Абрамович вложил в бизнес Европы $63 млн во время конфликта на Украине

Фото: Сергей Карпухин/РИА Новости

Роман Абрамович

Российский миллиардер Роман Абрамович с 2015 по февраль 2022 года вложил в крупнейшие стартапы Европы $63 млн через лондонский инвестиционный фонд Target Global, пишет Forbes со ссылкой на документы кипрской компании Meritservus. В них упоминаются финтех-гигант Revolut, платформа для продажи автомобилей Cazoo, европейский шеринг самокатов Circ, стартап для доставки еды Delivery Hero, немецкий гигант по продаже бывших в употреблении автомобилей Auto1.

В Target Global подчеркивают, что на долю Абрамовича приходится всего 2% от средств, находящихся под управлением фонда, а все инвестиции проводились до момента введения санкций в отношении бизнесмена в марте 2022 года. Сам фонд был основан сыном бизнесмена Александра Фролова, также попавшим под санкции.

В начале января судья окружного суда Тель-Авива Ярдена Серусси заявила, что санкции Евросоюза против Романа Абрамовича не применяются в Израиле. В связи с этим она рекомендовала банку «Мизрахи Тефахот» разблокировать пожертвование бизнесмена на сумму 8 млн шекелей в пользу спасателей-добровольцев ZAKA.

Ранее сообщалось, что с начала 2023 года Абрамович потерял $308 млн. В июне он и Александр Абрамов решили не выдвигать своего представителя в совет директоров компании «Норникель» в 2023 году. По данным журналистов, кипрская компания Crispian Investments Limited, акционерами которой и являются российские бизнесмены, владеет около 4% «Норникеля».