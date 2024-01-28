Изгнание Орбакайте из РФ, бойкот SHAMAN, Маск беднеет: что будет дальше

Фото: Иллюстрация NEWS.ru/Global Look Press

Кристина Орбакайте, SHAMAN (Ярослав Дронов), Илон Маск

Певица Кристина Орбакайте столкнулась с отменой ее концертов в России, россияне призвали объявить бойкот артисту SHAMAN (Ярослав Дронов), миллиардер Илон Маск упустил звание богатейшего человека планеты — эти и другие темы были в центре внимания СМИ и соцсетей. Причины и последствия главных событий недели — в обзоре NEWS.ru.

Кто сбил Ил-76 в Белгородской области

В первые минуты после появления сообщений о крушении российского самолета Ил-76 украинские источники заявили об операции, успешно проведенной ВСУ. Но как только стало известно о гибели всех присутствовавших на борту 65 пленных бойцов ВСУ, информацию о причастности ВСУ к катастрофе удалили. В Минобороны России заявили о преднамеренных действиях Киева, который сорвал обмен пленными.

Посол России в США Анатолий Антонов в Telegram-канале российского диппредставительства обратил внимание, что Вашингтон не осудил данный теракт, совершенный Украиной. По мнению дипломата, такая позиция Штатов создает впечатление полной безнаказанности Киева. Он подчеркнул, что «страусиная» политика еще никогда не доводила до добра.

«Мы два дня ждали от администрации США осуждения варварского теракта киевского режима. Этого так и не произошло, даже после созванного по настоянию России заседания Совета Безопасности ООН. Местные чиновники уходят от очевидных фактов. Стараются не замечать варварские действия укронацистов. Забывают, что „страусиная“ политика еще никогда не доводила до добра», — подчеркнул посол.

Антонов отметил, что местные чиновники уклоняются от признания очевидных фактов и пытаются переложить ответственность за произошедший теракт на Россию. Посол выразил опасение, что такая политика поддержки и безнаказанности создает у украинских властей ощущение неприкосновенности. Он также предупредил, что продолжение подобной политики может привести к дальнейшим бесчеловечным деяниям и утрате уважения к США в мировом сообществе.

Фото: vk.com/belgorod1/Global Look Press Фото: vk.com/belgorod1/Global Look Press Фото: vk.com/belgorod1/Global Look Press Место авиакатастрофы в Белгородской области Фото: vk.com/belgorod1/Global Look Press Место авиакатастрофы в Белгородской области Фото: vk.com/newsbelgorod/Global Look Press Фото: vk.com/newsbelgorod/Global Look Press Фото: vk.com/belgorod1/Global Look Press Фото: vk.com/belgorod1/Global Look Press Фото: vk.com/belgorod1/Global Look Press Фото: vk.com/belgorod1/Global Look Press Фото: vk.com/belgorod1/Global Look Press Фото: vk.com/belgorod1/Global Look Press Фото: vk.com/newsbelgorod/Global Look Press Фото: vk.com/newsbelgorod/Global Look Press Фото: vk.com/newsbelgorod/Global Look Press Фото: vk.com/newsbelgorod/Global Look Press

Почему в России отменяют концерты Орбакайте, кто против SHAMAN

Директор певицы Кристины Орбакайте Александр Качан поделился недоумением в связи с отменами ее выступлений в России. Он обратил внимание, что артистка появлялась на федеральных каналах в рамках новогодних программ.

«Вообще ничего не понимаем. Артистка была на федеральных каналах в новогодних программах. Непонятно, на каком основании теперь происходит это, зачем, из-за чего», — высказался Качан.

В частности, концерт Орбакайте отменили в Улан-Удэ после обращения общественников в Министерство спорта и молодежной политики Бурятии. Выступление должно было состояться в марте 2024 года. Как подчеркнули в ведомстве, певица не входит в список иностранных агентов и ее деятельность не запрещена в РФ, однако по настоянию граждан и общественных организаций региона мероприятие не состоится.

Кроме этого, общественники требуют отменить концерты Орбакайте, запланированные в Новосибирске на 8 и 9 марта. Граждане напомнили, что с конца 2022 года певица с семьей проживает в Соединенных Штатах и приезжает в Россию только для «пополнения собственного бюджета». Кроме того, артистку обвинили в «культивировании эгоизма и отрицании идеалов патриотизма».

Также россияне предложили бойкотировать выступления певца SHAMAN. Хотя билеты на его концерты остаются востребованными.

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru Певец SHAMAN (Ярослав Дронов) вперед выступлением на сольном концерте в концертном зале «Крокус Сити Холл» Фото: Сергей Петров/NEWS.ru Певец SHAMAN (Ярослав Дронов) вперед выступлением на сольном концерте в концертном зале «Крокус Сити Холл» Фото: Сергей Петров/NEWS.ru Певец SHAMAN (Ярослав Дронов) во время выступления на сольном концерте в концертном зале «Крокус Сити Холл» Фото: Сергей Петров/NEWS.ru Певец SHAMAN (Ярослав Дронов) во время выступления на сольном концерте в концертном зале «Крокус Сити Холл» Фото: Сергей Петров/NEWS.ru Певец SHAMAN (Ярослав Дронов) во время выступления на сольном концерте в концертном зале «Крокус Сити Холл» Фото: Сергей Петров/NEWS.ru Певец SHAMAN (Ярослав Дронов) во время выступления на сольном концерте в концертном зале «Крокус Сити Холл» Фото: Сергей Петров/NEWS.ru Певец SHAMAN (Ярослав Дронов) во время выступления на сольном концерте в концертном зале «Крокус Сити Холл» Фото: Сергей Петров/NEWS.ru Певец SHAMAN (Ярослав Дронов) во время выступления на сольном концерте в концертном зале «Крокус Сити Холл» Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Певец SHAMAN (Ярослав Дронов) во время концерта на концертной площадке клуба «ГлавClub» Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Певец SHAMAN (Ярослав Дронов) во время концерта на концертной площадке клуба «ГлавClub» Фото: Сергей Петров/NEWS.ru Певец SHAMAN (Ярослав Дронов) во время выступления на сольном концерте в концертном зале «Крокус Сити Холл» Фото: Сергей Петров/NEWS.ru Певец SHAMAN (Ярослав Дронов) во время выступления на сольном концерте в концертном зале «Крокус Сити Холл» Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Певец SHAMAN (Ярослав Дронов) во время выступления на сольном концерте в концертном зале «Крокус Сити Холл» Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Певец SHAMAN (Ярослав Дронов) во время выступления на сольном концерте в концертном зале «Крокус Сити Холл» Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Певец SHAMAN (Ярослав Дронов) во время выступления на сольном концерте в концертном зале «Крокус Сити Холл» Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Певец SHAMAN (Ярослав Дронов) во время выступления на сольном концерте в концертном зале «Крокус Сити Холл» Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Певец SHAMAN (Ярослав Дронов) во время концерта на концертной площадке клуба «ГлавClub» Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Певец SHAMAN (Ярослав Дронов) во время концерта на концертной площадке клуба «ГлавClub» Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Певец SHAMAN (Ярослав Дронов) во время выступления на сольном концерте в концертном зале «Крокус Сити Холл» Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Певец SHAMAN (Ярослав Дронов) во время выступления на сольном концерте в концертном зале «Крокус Сити Холл» Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Певец SHAMAN (Ярослав Дронов) во время концерта на концертной площадке клуба «ГлавClub» Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Певец SHAMAN (Ярослав Дронов) во время концерта на концертной площадке клуба «ГлавClub»

Причиной предложения объявить бойкот Дронову стало возмущение горожан райдером музыканта.

«Сдайте билеты те, кто купил уже. Это уже запредельная наглость», — призвал один из недовольных пользователей.

«Высоко летит, но может легко упасть. Патриот не должен так повышать цены», — пишет другой пользователь.

«Какой он патриот с такими замашками? В стране такое творится, а он шикует», — считает подписчик.

Накануне в СМИ появились сообщения, что для SHAMAN в Кургане не нашлось отеля, который соответствовал бы требованиям его райдера. Как отмечали издания, певца устраивают только пятизвездочные отели.

«В Кургане нет отелей, которые соответствовали бы запросам SHAMAN. Но в городе есть четырехзвездочные апартаменты. Певец сможет остановиться и там, если согласится на изменения райдера», — говорилось в сообщениях.

Предполагалось, что SHAMAN остановится в Тюмени и поедет на концерт в Курган на минивэне. Расстояние составляет 200 км.

Кто богаче Маска

Владелец компании LVMH (LVMH Moet Hennessy — Louis Vuitton), которая производит предметы роскоши, Бернар Арно занял первую строчку в списке самых богатых людей планеты Forbes. Его состояние оценивается в $211 млрд. Журнал отметил, что предыдущий лидер рейтинга миллиардер Илон Маск опустился на вторую строчку.

«Почти половина списка стала беднее, чем год назад, включая Илона Маска, который опустился с 1-го на 2-е место после того, как его дорогостоящее приобретение Twitter снизило акции Tesla. Бернар Арно, глава гиганта по производству предметов роскоши LVMH, занимает свое место в списке богатейших людей мира», — пишет издание.

Фото: Dominika Zarzycka/Keystone Press Agency Илон Маск

Бернар Арно стал первым гражданином Франции, который возглавил список богатейших людей. Состояние Маска теперь оценивается в $180 млрд, а годом ранее у него было $219 млрд.

Третье место рейтинга досталось создателю онлайн-ретейлера Amazon Джеффу Безосу с состоянием в $114 млрд. На четвертой строчке оказался основатель корпорации Oracle Ларри Эллисон, состояние которого достигло $107 млрд.

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