Назван самый богатый человек планеты Forbes: владелец LVMH Бернар Арно стал самым богатым человеком на планете

Фото: Panoramic/Keystone Press Agency/Global Look Press

Бернар Арно

Владелец компании LVMH (LVMH Moet Hennessy — Louis Vuitton), которая производит предметы роскоши, Бернар Арно занял первую строчку в списке самых богатых людей планеты Forbes. Его состояние оценивается в $211 млрд. Журнал отметил, что предыдущий лидер рейтинга миллиардер Илон Маск опустился на вторую строчку.

Почти половина списка стала беднее, чем год назад, включая Илона Маска, который опустился с 1-го на 2-е место после того, как его дорогостоящее приобретение Twitter помогло снизить акции Tesla. Бернар Арно, глава гиганта по производству предметов роскоши LVMH, занимает свое место в списке богатейших людей мира, — пишет издание.

Бернар Арно стал первым гражданином Франции, который возглавил список богатейших людей. Состояние Маска теперь оценивается в $180 млрд, а годом ранее у него было $219 млрд.

Третье место рейтинга досталось создателю онлайн-ритейлера Amazon Джеффу Безосу с состоянием в $114 млрд. На четвертой строчке оказался основатель корпорации Oracle Ларри Эллисон, состояние которого достигло $107 млрд.

Ранее Forbes выяснил, что российский миллиардер Роман Абрамович с 2015 по февраль 2022 года вложил в крупнейшие стартапы Европы $63 млн через лондонский инвестиционный фонд Target Global. В документах кипрской компании Meritservus упоминаются финтех-гигант Revolut, платформа для продажи автомобилей Cazoo, европейский шеринг самокатов Circ, стартап для доставки еды Delivery Hero, немецкий гигант по продаже бывших в употреблении автомобилей Auto1.