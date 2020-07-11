Тысячи зданий повреждены в Японии из-за сильнейших ливней

https://static.news.ru/photo/b41704b6-c347-11ea-8b08-fa163e074e61_660.jpg Фото: Ben Weller/AFLO/Global Look Press

По меньшей мере 12,6 тысяч зданий повреждены в Японии из-за проливных дождей. Стихия бушует в 19 из 47 префектур страны.

Основной удар приняла на себя префектура Кумамото, сообщает телеканал NHK. Здесь повреждены около 6 тысяч зданий. За последние шесть дней погибли 66 человек, 16 считаются пропавшими без вести.

Власти страны издали распоряжение об эвакуации в совокупности более 2 млн человек. В настоящий момент фронт осадков сместился с Кюсю в центр главного японского острова Хонсю. Японское метеорологическое агентство отмечает, что такого количества осадков в регионе ещё не было. Так, 4 июля за час на землю в ряде районов обрушилось более 100 мм дождя.

Уровень воды уже поднялся в 59 реках, в 18 префектурах сошли 123 оползня. Власти предупреждают, что риск стихийных бедствий продолжает быть чрезвычайно высоким из-за того, что во многих местах земля ослабла, а речные дамбы повреждены.

Причиной стихии синоптики называют воздействие атмосферных фронтов вблизи Хонсю и низкого атмосферного давления над Японским морем.

Ранее NEWS.ru сообщал, что режим чрезвычайной ситуации ввели в Чугуевском районе Приморского края из-за подтопления придомовых участков и огородов. Затяжные дожди начались в Приморье больше недели назад, 20 июня, а к пятнице, 26 июня, только усилились.