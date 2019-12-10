Фото: Adelaide airport/Twitter

Более тысячи пассажиров были эвакуированы из здания аэропорта Аделаиды в Австралии из-за нарушения правил безопасности внутри терминала. Об этом сообщает австралийское интернет-издание News.com.au.

Тысячи пассажиров были эвакуированы из аэропорта Аделаиды из-за нарушения безопасности внутри терминала. Неясно, что послужило причиной эвакуации, однако были предварительные сообщения о том, что виноват досмотровый автомат, а это означает, что весь персонал и пассажиры должны повторно пройти проверку, сообщает издание.

Пассажиры и персонал вынуждены заново проходить проверку. Отмечается, что будут задержки рейсов, поэтому пассажиры должны свериться со статусом своего рейса, отмечает издание.

Ранее NEWS.ru писал о том, что самолёт Як-42, выполнявший рейс Уфа — Нижневартовск, экстренно сел в аэропорту вылета из-за отказа третьего двигателя. В этот момент на борту находилось 73 пассажира.

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