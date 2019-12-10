Более тысячи пассажиров были эвакуированы из здания аэропорта Аделаиды в Австралии из-за нарушения правил безопасности внутри терминала. Об этом сообщает австралийское интернет-издание News.com.au.
Тысячи пассажиров были эвакуированы из аэропорта Аделаиды из-за нарушения безопасности внутри терминала. Неясно, что послужило причиной эвакуации, однако были предварительные сообщения о том, что виноват досмотровый автомат, а это означает, что весь персонал и пассажиры должны повторно пройти проверку, — сообщает издание.
Пассажиры и персонал вынуждены заново проходить проверку. Отмечается, что будут задержки рейсов, поэтому пассажиры должны свериться со статусом своего рейса, отмечает издание.
DEVELOPING | Adelaide Airport has been evacuated. Reports there has been a security incident.