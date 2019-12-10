Фото: Adelaide airport/Twitter

Группа вооружённых боевиков из террористической организации «Аш-Шабаб» (запрещена в РФ) 10 декабря совершили нападение на отель Hotel SYL на территории столицы Сомали Могадишо. В результате погибли пять человек. Данную информацию огласили представители местных органов правопорядка.

В полиции Сомали отметили, что гостиница располагается в непосредственной близости от президентского дворца. Нападение террористов удалось отбить государственным силам безопасности. Подтверждаем, что число погибших составило пять — два сотрудника сил...