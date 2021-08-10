Тяжёлые формы коронавируса стали чаще поражать детей в США

Детей с тяжёлыми формами коронавирусной инфекции стали чаще госпитализировать в США. Об этом сообщает газета The New York Times со ссылкой на Центры по контролю и профилактике заболеваний.

В стране с 22 по 29 июля были зарегистрированы 72 тысячи новых случаев заражения коронавирусом. По данным специалистов, дети стали болеть COVID-19 на 20% чаще.

Всего с конца июля в больницы в стране ежедневно увозят более 200 детей с коронавирусной инфекцией. Такое же количество людей госпитализировали в пик пандемии в начале января.

Председатель Комитета по инфекционным болезням, доктор Ивонна Мальдонадо рассказала, что большинство заболевших детей не привиты. Это связано в том числе с тем, что вакцины не рассчитаны на детей младше 12 лет.

Ранее доцент кафедры инфекционных болезней у детей Российского национального исследовательского университета имени Пирогова Иван Коновалов считает, что защита детей до 12 лет должна сводиться к тому, что должны быть привиты взрослые. Учёный добавил, что разработчики вакцины собираются проверить, насколько прививка безопасна для детей с первого года жизни.

В июле портал SuperJob провёл опрос и выяснил, что 69% россиян не готовы прививать своих детей от коронавирусной инфекции. Категорически отрицательно на этот вопрос ответили 37% респондентов, ещё 32% заявили, что не готовы привить своего ребёнка.