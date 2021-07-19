Учёный рассказал, как защитить детей от COVID-19

Доцент кафедры инфекционных болезней у детей Российского национального исследовательского университета имени Пирогова Иван Коновалов объяснил, как защитить от коронавируса новорождённых и детей до 12 лет. Обеспечить их безопасность труднее, потому что для них нет вакцины. О решении Коновалов рассказал в интервью «Парламентской газете».

Отечественные и зарубежные исследования показывают, что дети младшего возраста реже, чем подростки, выступают в роли разносчиков инфекции. Как правило, малыши, сами заражаясь от взрослых, распространяют меньше вирусов. Поэтому защита детей от рождения и до 12 лет сводится к тому, что должны быть привиты взрослые, которые находятся рядом с ними, — сказал учёный.

Коновалов добавил, что разработчики вакцин собираются проверить, насколько безопасна прививка для детей с первого года жизни. Он отметил, что дети крайне редко погибают от коронавируса, но пандемия захватывает все слои населения. Учёный надеется, что прививать подростков результаты исследований позволят осенью.

Ранее сообщалось, что более половины россиян не готовы прививать своих детей.