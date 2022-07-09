Twitter через суд потребует у Маска купить компанию Twitter будет добиваться через суд покупки компании Илоном Маском

Фото: Jiri Hubatka/imageBROKER.com/Global Look Press

Компания Twitter, владеющая одноимённой социальной сетью, объявила о намерении подать в суд на Илона Маска и таким образом добиться выполнения сделки по приобретению компании. Об этом сообщил на своей странице в соцсети председатель света директоров Брэт Тэйлор.

Twitter привержен закрытию сделки по цене и условиям, согласованным с господином Маском и планирует подать иск для выполнения соглашения о слиянии, — написал он.

Тэйлор также добавил, что в компании уверены в собственной победе в будущем процессе.

25 апреля руководство Twitter официально сообщило о том, что Маск покупает соцсеть. Сумма сделки оценивалась в $44 млрд. По имеющимся данным, миллиардер планировал выплатить $21 млрд из личных денег, а также занять у банков ещё $25,5 млрд.

13 мая стало известно, что бизнесмен приостановил сделку. Он инициировал проверки числа фейковых подписчиков и ботов в соцсети, проверив на подлинность 100 случайных аккаунтов Twitter. 15 мая Маск заявил, что не будет покупать Twitter, пока число ботов не станет меньше 5%.

8 июля появилась информация, что сделка по приобретению Twitter Маском оказалась под «серьёзной угрозой». Об этом сообщило издание The Washington Post. Проблема заключается в невозможности определить, какое количество аккаунтов сети является фальшивыми.

9 июля CNBC сообщил, что Маск расторг сделку по покупке социальной сети по причине того, что не были выполнены её условия со стороны Twitter. Маск в письме заявил, что руководство компании не предоставило затребованную документацию.