«Твоё время вышло»: Эрдоган напомнил Макрону историю Франции

Об этом пишет издание TRT World. По его данным, президент Турции заявил, что с самого начала конфликта Анкара стремилась к дипломатическому урегулированию ситуации в отличие от Афин. Также он выразил недовольство по поводу вмешательства европейских стран, отметив, что это «политика двойных стандартов».

“Macron, your time is almost up ... I told you to learn your history ... We know you from Algeria where you killed 1 million Algerians. You killed 800,000 Rwandans. We know you from Libya. You are at no position to give us lessons of humanity.”



Turkey’s President Erdogan