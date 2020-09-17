«Твоё время вышло»: Эрдоган напомнил Макрону историю Франции

https://static.news.ru/photo/0bf8755e-f8f2-11ea-89f8-fa163e074e61_660.jpg Реджеп Тайип Эрдоган Фото: Kremlin Pool/Global Look Press

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган прокомментировал конфликтную ситуацию с Грецией из-за буровых работ в Восточном Средиземноморье и упрекнул французского коллегу Эммануэля Макрона в незнании истории.

Об этом пишет издание TRT World. По его данным, президент Турции заявил, что с самого начала конфликта Анкара стремилась к дипломатическому урегулированию ситуации в отличие от Афин. Также он выразил недовольство по поводу вмешательства европейских стран, отметив, что это «политика двойных стандартов».

âMacron, your time is almost up ... I told you to learn your history ... We know you from Algeria where you killed 1 million Algerians. You killed 800,000 Rwandans. We know you from Libya. You are at no position to give us lessons of humanity.â



Turkeyâs President Erdogan — TRT World Now (@TRTWorldNow) September 17, 2020

В частности, турецкий лидер возмутился действиями Франции, которая для поддержки Греции перебросила военную технику к Средиземному морю. Он заявил, что французский президент Эммануэль Макрон не знает историю своей страны, колониальная политика которой привела к гибели сотен тысяч человек, передаёт Lenta.ru.

Макрон, твое время вышло... Вы не в той позиции, чтобы диктовать нам свои правила гуманизма, — заявил Эрдоган.

Отношения между Грецией и Турцией накалились, когда турецкое судно Oruç Reis начало проведение сейсмических исследований в Восточном Средиземноморье. Этот регион, по мнению греческой стороны, является её исключительной экономической зоной. В этой связи ВС Греции приведены в повышенную боевую готовность.

Ранее NEWS.ru писал о том, что президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган предостерёг Грецию от отказа от идеи проведения переговоров по продолжающемуся спору в Восточном Средиземноморье. Он пообещал, что в противном случае Афины станут свидетелями решимости Анкары защитить свои интересы в регионе.