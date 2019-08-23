https://static.news.ru/photo/82fc499c-c65c-11e9-91a8-fa163e074e61_660.jpg Дональд Туск Фото: Danil Shamkin/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Глава Евросовета Дональд Туск призвал участников саммита G7 отказаться от торговых войн. Заявление об этом он сделал, выступая на пресс-конференции перед началом переговоров «Большой семёрки» во Франции.

Торговые войны между участниками G7 приведут к ещё большему снижению доверия между ними, при том, что оно и так не на высоком уровне, — предупредил он.

Ранее Туск заявил, что будет выступать за приглашение Украины на следующий саммит «Большой семёрки». При этом он подчеркнул, что «причины, по которым приглашение РФ было отозвано в 2014 году, всё ещё актуальны».

Идею вернуть Москву в «клуб государств» выдвинул ранее президент США Дональд Трамп. Другие лидеры «семёрки», в частности, премьер-министр Великобритании Борис Джонсон и канцлер ФРГ Ангела Меркель, высказались против этой инициативы. Вопрос этот планируется снова поднять на саммите. Он проходит 24 и 25 августа в Биаррице, писал News.ru.