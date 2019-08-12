Число официальных посетителей Чернобыля за январь — июнь 2019 года увеличилось вдвое по сравнению с аналогичным периодом 2018 года и превысило 40 тыс. человек. Таковы данные государственного предприятия «ЦОТИЗ».
По сравнению с первым полугодием 2018 года, в этом году посетителей было вдвое больше. Их количество выросло с 20609 человек за 6 месяцев до 40046 человек, — заявили в Государственном агентстве Украины по управлению зоной отчуждения.
Там отметили, что за прошедшие 5 лет количество посетителей зоны отчуждения выросло почти в 10 раз. В связи с этим на объектах Чернобыля увеличилось число работающих гидов. Их число впервые за последние годы достигло 110, отмечает
После катастрофы на Чернобыльской АЭС, произошедшей 26 апреля 1986 года, радиационному заражению подверглось 50 тысяч кв. км на Украине, 46,5 тысячи кв. км в Белоруссии и 60 тысяч кв. км в России.
Ранее News.ru писал, что власти Украины разработали водные маршруты для туристов. Добраться до заражённой радиацией территории посетителям предлагается по рекам Припять и Уж.