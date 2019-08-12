https://static.news.ru/photo/03792874-bd11-11e9-9818-fa163e074e61_660.jpg Чернобыль Фото: Jennifer Boyer/albumarium.com

Число официальных посетителей Чернобыля за январь — июнь 2019 года увеличилось вдвое по сравнению с аналогичным периодом 2018 года и превысило 40 тыс. человек. Таковы данные государственного предприятия «ЦОТИЗ».

По сравнению с первым полугодием 2018 года, в этом году посетителей было вдвое больше. Их количество выросло с 20609 человек за 6 месяцев до 40046 человек, — заявили в Государственном агентстве Украины по управлению зоной отчуждения.

Там отметили, что за прошедшие 5 лет количество посетителей зоны отчуждения выросло почти в 10 раз. В связи с этим на объектах Чернобыля увеличилось число работающих гидов. Их число впервые за последние годы достигло 110, отмечает РБК .

После катастрофы на Чернобыльской АЭС, произошедшей 26 апреля 1986 года, радиационному заражению подверглось 50 тысяч кв. км на Украине, 46,5 тысячи кв. км в Белоруссии и 60 тысяч кв. км в России.

Ранее News.ru писал, что власти Украины разработали водные маршруты для туристов. Добраться до заражённой радиацией территории посетителям предлагается по рекам Припять и Уж.