Египет и Архыз: названы популярные места отдыха россиян этой зимы Египет, Таиланд и Арабские Эмираты вошли в топ любимых направлений отдыха россиян зимой 2022-2023 года

Фото: Денис Абрамов/РИА Новости

Самыми популярными туристическими направлениями зимнего сезона 2022-2023 у россиян были Египет, Таиланд и Арабские Эмираты, сообщила Daily Storm исполнительный директор ассоциации туроператоров России (АТОР) Майя Ломидзе. Внутри России, по ее словам, спросом пользовались: Черегеш, Краснодарский край, Домбай, Чегет и Архыз.

Эти направления также в топе на весенний сезон. <...> Европейские направления не входят ни в десятку, ни в двадцатку самых востребованных. Из относительно экзотических стран Мальдивы, Куба, Сейшелы также вошли в популярные направления на февраль, — подчеркнула Ломидзе.

Санкт-Петербург и Москва также популярны во второй половине января. Спрос был достаточно высоким, но без рекордов 2019 года, отметила Ломидзе.

В конце января Минэкономразвития предложило строить курорты в ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях, не дожидаясь окончания специальной военной операции на Украине. На совещании с Владимиром Путиным глава ведомства Максим Решетников заявил, что инвесторам, которые решат строить на новых территориях крупные отели категорий «три-четыре звезды», государство обещает субсидировать ставку по кредитам. Источники «Московского Комсомольца» предполагали, что в Минэкономразвития ждут завершения конфликта в 2023 году.

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