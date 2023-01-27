На новых территориях собираются строить курорты, не дожидаясь окончания СВО Минэкономразвития собирается строить курорты на новых территориях России, не дожидаясь окончания СВО

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Минэкономразвития собирается строить курорты в ДНР, ЛНР, Херсонскую и Запорожской области, не дожидаясь окончания специальной военной операции на Украине, сообщает «МК». На совещании с президентом России Владимиром Путиным глава ведомства Максим Решетников заявил, что инвесторам, которые решат строить на новых территориях крупные отели категории 3-4 звезды, государство обещает субсидировать ставку по кредитам.

В первый приоритет предлагаем отнести и новые территории. Мы дополнительно ещё эту приоритизацию проработаем и с регионами, и с бизнесом, — сказал Решетников.

Источники, знакомые с ситуацией, рассказали изданию, что, объявляя приоритетом для строительства гостиниц новые территории, Минэкономразвития, по всей видимости, исходит из того, что конфликт с Украиной тем или иным образом в 2023 году закончится.

Президент России Владимир Путин ранее упразднил Ростуризм: функции ведомства переданы Минэкономразвития. Ведомство с 20 октября занимается выработкой и реализацией государственной политики и нормативно-правовым регулированием в сфере туризма и туристской деятельности, координацией деятельности по реализации приоритетных направлений государственного регулирования туристской деятельности в Российской Федерации, оказанием государственных услуг, управлением государственным имуществом.