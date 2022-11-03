Mash: мэр Тамани обзывал пользователей Сети с фейкового аккаунта

Фото: АДМИНИСТРАЦИЯ ТАМАНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ТЕМРЮКСКОГО РАЙОНА

Mash сообщает, что глава Тамани Краснодарского края Максим Хорошилов обзывал пользователей социальной сети «ВКонтакте» со своей фейковой страницы. Авторы публикации утверждают, что чиновник завел аккаунт под именем Иоанн Лучевников, однако привязал к ней свой реальный номер. На момент публикации текста эта страница удалена. Сам Хорошилов никак не комментирует эту информацию.

Так, пользователь соцсети под именем Иоанн Лучевников бурно отреагировал на критику местных властей в группе «ВКонтакте» «Полезная Тамань» в феврале этого года. Он назвал комментаторов старыми кнопочными повозками и посоветовал «сидеть и нажимать, пока разрешают».

Слушай, по тебе клиника давно плачет, ты душевнобольной, по комментам понятно, забился куда-то далеко и оттуда гавкаешь, тьфу на вас с клизмой. <...> Старая никчемная повозка кнопочная, сиди и нажимай, пока разрешают, — написал Лучевников.

Telegram-канал отмечает, что за время существования страницы Лучевников написал множество комментариев, в том числе и в сторону бывшего мэра Краснодара Андрея Алексеенко. В публикации говорится, что хейтер назвал его и его жену «прадажными шкурами».

Как уточняют авторы Mash, по телефону Хорошилов заявил, что профиль не его. Они отметили, что спустя несколько минут после разговора аккаунт был удален.

Ранее жительница города Асбеста в Свердловской области Елена Васенина заявила, что не станет обращаться с заявлением в полицию на сына депутата местной думы Егора Александрина, который назвал ее «грязью». Васенина не видит в этом смысла, поскольку отец юноши, по ее словам, влиятельный человек в городе.