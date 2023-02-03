Турция и Золотое кольцо: названы самые дешевые путевки этой весны Ждать ли скидок при раннем бронировании?

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Античный город Сиде, Турция

Россияне уже планируют отдых в Турции, Египте и Таиланде. Те кто предпочитает путешествовать внутри страны, поедут в Сочи, Кавказские Минеральные Воды и Санкт-Петербург. Где еще можно недорого отдохнуть в России и во сколько обойдутся туры за границей этой весной — в материале NEWS.ru.

Топ-5 зарубежных направлений

Турция (Сиде). Стоимость недельных туров на двоих начинается от 79 тыс. руб. В пакет входит перелет на регулярных рейсах, проживание в отеле 4* и завтраки.

Египет (Шарм-эш-Шейх). Семь ночей и восемь дней в пятизвездочном отеле по системе «все включено» будут стоить как минимум 97 тыс. руб. на двоих с перелетом.

ОАЭ (Фуджейра). Аналогичный пакет с перелетом, проживанием в 3* на завтраках начинается от 109 тыс. руб. на двоих.

Таиланд (Паттайя). Цена недельного тура с проживанием в отеле категории 3* стартует от 176 тыс. руб. на двоих. Перелет включен в стоимость.

Мальдивы. Самые бюджетные туры на семь дней стоят минимум 288 тыс. руб. на двоих. В турпакет входят перелет, проживание в отеле 3* и завтраки.

Топ-5 направлений в России

Золотое кольцо — самое бюджетное направление. Стоимость трехдневного автобусного тура («классический» маршрут — Москва — Владимир — Суздаль — Боголюбово и обратно), включая двухразовое питание и экскурсионную программу, — от 30 тыс. руб. на двоих.

Фото: Владимир Вяткин/РИА Новости Посетители масленичных гуляний наблюдают за сожжением чучела Зимы на территории гостиничного комплекса «Пушкарская слобода» в Суздале

Санкт-Петербург. Стоимость турпакетов — от 38 тыс. руб. на двоих на три-четыре дня. Сюда входит проезд (билет на поезд Москва — Санкт-Петербург и обратно), проживание в отеле 3*, питание (завтраки), а также экскурсионная программа.

Сочи (прибрежная зона). Низкий сезон, поэтому цены на проживание довольно демократичные. Недельный отдых с перелетом, номером в отеле 3* и завтраками обойдется на двоих минимум в 70 тыс. руб.

Сочинский курорт «Красная Поляна» с высоким сезоном в марте. Цены близки к максимальным. Недельная поездка на двоих, включая перелет, проживание в отеле 3*, питание (завтраки), а также катание на лыжах, будет стоить 100–110 тыс. руб.

Кавказские Минеральные Воды. Цена десятидневного пакетного тура, в который входят перелет, проживание и лечение в санатории, а также 4-5-разовое питание, начинается от 140 тыс. руб. на двоих.

Раннее бронирование уже не то

По оценкам туроператоров, спрос на весенние туры еще не разогрелся. По зарубежным направлениям россияне пока бронируют путевки только до конца марта. Хотя некоторые туристы (но их не так много) уже планируют свой отдых на лето и майские праздники. Здесь спросом пользуются Турция и Таиланд, сохраняется интерес к Египту. Состоятельные россияне отдают предпочтение Сейшелам и Мальдивам. ОАЭ рассматриваются как место, куда можно поехать во время длинных выходных в мае.

При этом говорить о раннем бронировании как о способе получить большую скидку (так было в прошлые годы) эксперты не берутся. Сегодня это скорее возможность зафиксировать стоимость тура в валюте и «не попасть на сезонное повышение цен».

Фото: Matt Hunt/Keystone Press Agency/Global Look Press Туризм в Таиланде

Что касается отдыха в России, то спрос на весенние туры тоже пока сдержанный. Людям нужно время, чтобы восстановить платежеспособность после новогодних праздников, говорят туроператоры. Сейчас пик спроса на поездки по России приходится на конец февраля (в этом году праздники продлятся с 23-го по 26-е). По окончании февральских праздников начнет расти спрос на мартовские турпакеты, ждут участники рынка.

Материал подготовлен на основе данных туроператоров Space Travel и «Дельфин», а также при участии вице-президентов Ассоциации туроператоров России (АТОР) Артура Мурадяна и Сергея Ромашкина.