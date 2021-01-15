Туристы сняли на видео сошедшую на них мощную лавину

https://static.news.ru/photo/228d2442-57e6-11eb-ad11-fa163e074e61_660.jpg Фото: naren32/instagram.com

Во время отдыха в горах Непала на группу туристов обрушилась мощная лавина снега. Одному из очевидцев удалось снять природное явление на видео.

Пользователь naren32 рассказал, что группа ночевала возле озера Капуче, которое считается самым низкорасположенным ледниковым озером в мире, а утром на них сошла лавина.

В ролике, опубликованном в Instagram, видно, как с гор несётся лавина снега и обрушивается на озеро, после чего туристы начинают бежать, прячась от падающих на них палаток и спальных мешков. Видео заканчивается кадрами радуги на месте схода лавины.

Пользователи соцсети пришли в восторг от увиденного. В комментариях они отметили, что это потрясающий и одновременно ужасающий опыт. «Надеюсь, с ними всё в порядке», «Это какой-то сюрреализм! Спасибо автору за возможность увидеть подобное», «Спасибо большое, что поделился этим с нами!», написали подписчики.

Ранее NEWS.ru сообщал, что 8 января лавина накрыла домики на горнолыжном курорте «Гора Отдельная» в Норильске. Под снежной массой в одном из домиков оказалась семья из четырёх человек, в том числе двое детей. Сначала было известно о гибели двух человек — годовалого ребёнка и его матери. Некоторое время спустя спасатели обнаружили тело 45-летнего главы семейства. Выжил только старший ребёнок — мальчик 14 лет. Местные власти объявили 10 января днём траура по погибшим.