57-летнему гражданину России Виктору Глушкову, приехавшему на отдых в турецкую Аланью, стало плохо в отеле. Мужчина потерял сознание и упал на землю.
Сотрудники вызвали для постояльца бригаду скорой помощи. Мужчину отвезли в частную клинику, где он скончался, несмотря на усилия врачей.
Otelde Rahatsızlanan Rus Turist hastanede öldü— Alanya Medya (@MedyaAlanya)
https://t.co/iqUvKuNOtp #AlanyaMedya Haber @MedyaAlanyaaracılığıyla September 30, 2019
Тело россиянина передано в морг Института судебной медицины Антальи для проведения вскрытия, сообщает
Ранее News.ru писал, что пенсионерка из России скончалась в больнице в Турции, куда её госпитализировали с жалобами на состояние здоровья.