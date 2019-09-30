Фото: Walter G. Allgöwer/Global Look Press

57-летнему гражданину России Виктору Глушкову, приехавшему на отдых в турецкую Аланью, стало плохо в отеле. Мужчина потерял сознание и упал на землю.

Сотрудники вызвали для постояльца бригаду скорой помощи. Мужчину отвезли в частную клинику, где он скончался, несмотря на усилия врачей.

Тело россиянина передано в морг Института судебной медицины Антальи для проведения вскрытия, сообщает Haber Alanya.

Ранее News.ru писал, что пенсионерка из России скончалась в больнице в Турции, куда её госпитализировали с жалобами на состояние здоровья.

News.ru в соцсетях