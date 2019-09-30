https://static.news.ru/photo/38c68a8e-e37d-11e9-ad26-fa163e074e61_660.jpg Фото: Walter G. Allgöwer/Global Look Press

57-летнему гражданину России Виктору Глушкову, приехавшему на отдых в турецкую Аланью, стало плохо в отеле. Мужчина потерял сознание и упал на землю.

Сотрудники вызвали для постояльца бригаду скорой помощи. Мужчину отвезли в частную клинику, где он скончался, несмотря на усилия врачей.

Otelde Rahatsızlanan Rus Turist hastanede öldü https://t.co/iqUvKuNOtp #Alanya Medya Haber @MedyaAlanya aracılığıyla — Alanya Medya (@MedyaAlanya) September 30, 2019

Тело россиянина передано в морг Института судебной медицины Антальи для проведения вскрытия, сообщает Haber Alanya .

Ранее News.ru писал, что пенсионерка из России скончалась в больнице в Турции, куда её госпитализировали с жалобами на состояние здоровья.