Турецкие войска обстреляли два посёлка на севере Сирии

Артиллерия турецкой армии подвергла обстрелу населённые пункты Айн-Декна и Бейлуния на севере Сирии, которые контролируют курдские отряды «Сил народной самообороны» (СНС). В результате был нанесён ущерб жилым домам и хозяйственным постройкам. Об этом сообщает телеканал Al Mayadeen.

Курдские отряды открыли ответный огонь по пограничному району Аазаз, откуда вёлся обстрел из артиллерийских орудий. Информации о пострадавших среди мирных жителей не поступало.

Ранее сообщалось, что турецкая армия готовится к проведению двух операций в Сирии: одна планируется в провинции Идлиб, вторая — на северо-востоке страны. Отмечалось, что они могут начаться в любой момент, без предварительного объявления. Вооружённые формирования переведены в полную боевую готовность по распоряжению из Анкары.

Турецкие власти считают террористами представителей курдских военизированных группировок, действующих в Турции, Сирии и Ираке. 9 октября 2019 года Анкара начала военную операцию «Источник мира» в северо-восточных районах Сирии, обосновав свои действия необходимостью борьбы с терроризмом. Также Турция заявила о желании создать приграничную буферную зону, куда смогут вернуться беженцы. Позднее активные военные действия были прекращены.