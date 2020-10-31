Турецкие спасатели достали кролика из-под обломков дома в Измире

https://static.news.ru/photo/b2c44774-1c4b-11eb-933a-fa163e074e61_660.jpg Фото: pixabay.com

Спасатели спустя день после землетрясения достали живого кролика из-под завалов дома в турецком Измире.

Волонтёры, помогающие в ликвидации последствий землетрясения на западе Турции, услышали под завалами кролика, сообщается в Twitter пользователя Nature, Science And Facts. Животное быстро извлекли, помыли и отвезли к ветеринару.

A rabbit was rescued from under the rubble in Izmir (Turkey) a day after a strong earthquake hit the province. pic.twitter.com/WA6PMU64Co — Nature, Science And Facts (@NatureScienceA1) November 1, 2020

Землетрясение произошло на западе Турции 30 октября. Эпицентр подземных толчков находился в провинции Измир в районе города Сеферлихисар. Очаг образовался на глубине 16,5 километра. Землетрясение почувствовали и на близлежащих греческих островах, сейсмологи оценили его магнитуду в 6,9. В субботу власти Греции объявили чрезвычайное положение на Самосе на полгода из-за разрушений, вызванных землетрясением. Его жертвами с греческой стороны стали два человека.

Как писал NEWS.ru, в Турции известно от 58 погибших.