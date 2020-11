Турецкие спасатели достали кролика из-под обломков дома в Измире

Волонтёры, помогающие в ликвидации последствий землетрясения на западе Турции, услышали под завалами кролика, сообщается в Twitter пользователя Nature, Science And Facts. Животное быстро извлекли, помыли и отвезли к ветеринару.

A rabbit was rescued from under the rubble in Izmir (Turkey) a day after a strong earthquake hit the province. pic.twitter.com/WA6PMU64Co