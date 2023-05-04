Турция, Россия и Украина обсудят в Стамбуле транспортировку аммиака

Фото: Павел Лисицын/РИА Новости

Строительство резервуарного парка хранения жидкого аммиака, состоящего из шаровых резервуаров

Делегации Турции, России и Украины встретятся в Стамбуле 5 мая, рассказал РИА Новости источник. По его словам, представители стран обсудят транспортировку российского аммиака через порты Украины.

Будет обсуждаться вопрос о транспортировке российского аммиака через украинские порты, соответствующую формулу предложит ООН. Турция в свою очередь прилагает все усилия, чтобы решить этот вопрос, — сообщил собеседник агентства.

Заместитель главы МИД РФ Сергей Вершинин ранее заявил, что Москва отвергает попытки Киева выдвигать политические условия для запуска аммиакопровода Тольятти — Одесса. По его словам, российская сторона через разных посредников, включая сотрудников ООН, получала различные политические требования от украинской стороны и отвергала их, как отвергает и сейчас.

Осенью прошлого года президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Киев согласится на экспорт российского аммиака через Украину только в том случае, если Москва вернет украинских военнопленных. При этом украинский лидер заявил, что он в принципе против таких поставок.