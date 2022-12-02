Турция призвала Запад убедить Киев сесть за стол переговоров

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Некоторые западные страны не заинтересованы в урегулировании конфликта на территории Украины, однако им следует убедить Киев сесть за стол переговоров с Россией, заявил глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу. Министр также признал, что в настоящий момент сделать это сложнее, чем было в марте, когда представители сторон участвовали во встречах в Стамбуле и Анталье, передает ТАСС.

Сегодня будет сложнее, так как возникли новые условия. Россия будет выдвигать свои условия, Украина не будет их принимать, но Турция продолжит усилия по урегулированию, — сказал Чавушоглу.

Глава турецкого МИД назвал дипломатию единственным способом прекращения конфликта. Анкара, отметил он, занимает прагматичную позицию, которая приводит к достижению конкретных результатов. Аргументируя свои слова, Чавушоглу напомнил о продлении зерновой сделки и обмене пленными.

Министр понадеялся, что до весны в вопросе организации переговоров будет просматриваться более четкая картина.

Ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявлял, что договоренности по зерновой сделке продемонстрировали наличие возможностей для дипломатического решения ситуации на Украине. Он добавил, что турецкая сторона нацелена на прекращение конфликта между Москвой и Киевом.

Зерновую сделку 22 июля подписали представители России, Турции, Украины и ООН. Она предполагает вывоз украинского зерна, продовольствия и удобрений по Черному морю из трех портов.