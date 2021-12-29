Турция приостановит полёты своих пассажиров в семь стран

Турция на фоне распространения «омикрона» приостанавливает полёты своих пассажиров в семь стран, сообщает телеканал NTV со ссылкой на Главное управление гражданской авиации. Отмечается, России среди запрещённых для въезда стран нет.

В частности, турецкие пассажиры не будут приняты на рейсы в Нидерланды, Хорватию, Испанию, Исландию, Швейцарию, Италию и Люксембург, — говорится в сообщении.

Ранее The Telegraph заявил, что смертность от штамма коронавируса «омикрон» на 75% меньше по сравнению с другими волнами COVID-19, в которых в основном были другие штаммы. К такому выводу пришли учёные из университета Претории и Национального института инфекционных заболеваний в Южной Африке. Если эти показатели будут воспроизведены в глобальном масштабе, то коронавирус будет постоянно присутствовать в популяции, однако не затронет большое количество людей, как при пандемии.

Также стало известно, что британские исследователи выявили у переболевших «омикрон»-штаммом коронавируса симптом, характерный именно для этой модификации COVID-19. Его учёные назвали «туман в голове». Данный симптом характеризуется нечётким мышлением пациента.

Примерно у половины переболевших «омикроном» не было выявлено классических признаков коронавируса, таких как потеря обоняния, изменение вкуса, кашель и высокая температура.