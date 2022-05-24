Турция предложила создать на Украине «медицинский коридор» для раненых Турция предложила создать на Украине «медицинский коридор» для эвакуации раненых и больных

Фото Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Министр здравоохранения Турции Фахреттин Коджа выступил на 75-й сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения с инициативой создания на Украине «надёжного медицинского коридора» для эвакуации раненых и больных. По его словам, которые приводит ТАСС, Турция готова выполнять всё от неё зависящее в вопросах эвакуации и оказания медицинской помощи.

Для эвакуации из зоны конфликта больных и раненых необходимо создание надёжного медицинского коридора. Хочу попросить поддержать это предложение со стороны международного сообщества во главе со Всемирной организацией здравоохранения, — сказал министр.

Ранее обозреватель журнала National Interest Харун Карчик выразил мнение, что Турция не станет ссориться с Россией из-за ситуации на Украине. По его словам, Анкара не может позволить себе конфликт с Москвой из-за тесных экономических связей. Он указал, что на долю России приходится 45% поставок газа в Турцию, 17% — нефти и 70% — пшеницы. Не менее важен для Анкары и поток туристов из России.